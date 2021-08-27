马国新内阁名单今早公布 消息指阵容争议不大料不设副首相

消息指新内阁阵容争议不大，目的是加强政府运作，以及加速为民服务，同时减少政治纷争与动荡。新内阁将在下周宣誓就职。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家元首阿都拉昨天（8月26日）御准新内阁名单，首相依斯迈沙比里今天上午将正式公布，新内阁将在下周宣誓就职。消息指新内阁阵容争议不大，目的是加强政府运作，以及加速为民服务，同时减少政治纷争与动荡。

依斯迈沙比里昨天觐见元首之后，国家王宫在面簿发布声明表示，元首已经御准依斯迈沙比里提呈的新内阁名单。首相办公室昨天宣布，依斯迈沙比里今天上午11时宣布新内阁名单，正副部长将于下周一下午2时30分宣誓。

抗疫表现备受肯定 凯利或出任卫生部长

备受关注的副首相职位方面，有消息指由于多人争夺副首相之位，因此新内阁将依循前首相慕尤丁内阁的先例而不设副首相。抗疫表现备受肯定的前科学、工艺与创新部长凯利，这次可能出任卫生部长。

前首相慕尤丁去年3月公布的70人内阁，是马国首次没有副首相的内阁。慕尤丁当时委任四名高级部长协助管理经济、保安、基建发展，以及教育与社会事务。各方因此也关注依斯迈沙比里这次是否也委任高级部长。

据《星洲日报》掌握的消息，有意争取副首相职位者，包括土著团结党总秘书韩沙再努丁与最高理事阿兹敏。东马一些政党也提出让砂拉越政党联盟领袖出任第二副首相。消息人士说，副首相职位因此再次悬空。

消息人士表示，让凯利出任卫生部长是为了加强内阁的整体形象和高效率。“卫生部或许是（凯利）新的落脚处。”

其他内阁职位方面，之前盛传此次内阁将有"双财长"，即依斯迈沙比里兼任第一财政部长，前财政部长扎夫鲁则出任第二财政部长。不过消息人士表示，新内阁可能只有一名财政部长，并由扎夫鲁继续出任。

新内阁的华族成员方面，消息人士告诉《东方日报》，马华预料将获得一个部长和四个副部长职位。

消息人士说，马华总会长及前交通部长魏家祥预料将继续担任交通部长，马华署理总会长马汉顺将继续担任教育部副部长。

据了解，前贸工部副部长林万锋将转任财政部副部长，前原产部副部长黄日昇则转任房屋及地方政府部副部长，前国民团结副部长郑联科预料将出任青年及体育部副部长。