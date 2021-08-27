印尼政府抗疫无能引发民怨 佐科支持率跌至五年新低

（雅加达综合电）印度尼西亚第二波冠病疫情一拖数个月，新增确诊和死亡病例屡屡写下新高，引发民众批评政府抗疫无能，总统佐科的支持率也随之跌落至五年来新低。

民调机构“印尼政治指标”在7月30日至8月4日对1220人进行的民调显示，目前只有59%民众对佐科的表现感到满意，这是自2016年3月以来，佐科支持率最低的一次。

康科德咨询公司一名高级分析师艾略特指出：“虽然佐科支持率暴跌主要是因为政府对冠病疫情的应对不一致和混乱，但这不太可能是唯一的因素。一般如果人们认为印尼经济表现不佳，对政府的信任度也会降低，而最新一波的疫情确实对经济造成重创。”

根据民调结果，有54.3%的民众表示相信佐科能够妥善处理疫情危机。许多受访民众则对政府为遏制疫情而在7月初实施的严格防疫管制措施表示不满，仅有42%的民众支持政府收紧防疫措施。

印尼超过50%的工人受聘于非正规工作领域，因此严格防疫限制措施严重影响了人们的生计。

多达79.2%受访者透露，他们的收入在疫情期间下降。53.3%受访者说，实施严格管制措施后，他们的家庭经济状况变得糟糕或更糟糕。

虽然印尼的半封锁措施已开始奏效，近一个月新增确诊病例逐步下降，但新增死亡病例依然居高不下。截至本月26日，该国累计确诊病例已超过404万起，累计死亡病例至少13万起。

印尼政府正在努力加快疫苗接种步伐，但许多民众连第一剂疫苗都尚未注射，一些官员已经接种了第三剂疫苗。

印尼卫生部上个月宣布，将为已完成疫苗接种的人接种第三剂疫苗，但由于疫苗供应有限，当局暂时只会为医护人员注射加强剂。

佐科周二出席一项公开活动时，在活动开始前与一些官员闲聊中透露，他尚未接种第三剂疫苗，但印尼国民军总司令哈迪和东加里曼丹省长伊斯兰却表示已接种了加强剂。当时众人闲聊的内容线上直播了出去。

印尼民调机构“政治指标”（Indikator Politik）执行主任布哈努丁抱怨道：“很多人连一剂疫苗都未注射，就已经有公共服务官员排队接种第三剂疫苗，这实在是不公平。”

数据显示，截至25日，印尼2.7亿人口当中，仅22%人口接种了第一剂疫苗，完成接种的只有12%。

印尼冠病疫情工作小组发言人西蒂周三接受彭博社访问时说：“让我再次强调，加强剂目前仅限于医护人员。这是中央政府和地方政府的责任，我们已聘请了审计员来核实这些疫苗的管理情况。”