几乎是前政府原班人马 马反对党：新内阁恐难改善疫情及经济

●马国政局

马国反对党领袖安华及林冠英表示，新内阁只是“再循环”慕尤丁的内阁，让人质疑是否能为当前的疫情和经济危机带来新的解决方案。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里昨天公布新内阁名单后，反对党立刻表示失望，指新内阁几乎全是前政府的原班人马，恐怕无法为处理疫情和经济困境带来突破。

人民公正党主席及国会反对党领袖安华说，新内阁一成不变，只是“再循环”慕尤丁的内阁，并且批依斯迈沙比里继续委任那些无法解决冠病疫情的部长。

安华昨天在面簿直播讲话，称这样的内阁阵容无法为国家带来新气象，也无法增加国内外投资者的信心。“这令人非常心灰意冷，人民希望看到的是改变，但这没有发生。”

至于依斯迈沙比里下令部长们上任百日后必须交出初步成绩，安华说：“同一批人在过去一年半都没有任何绩效。……作为反对党，我们将继续监督。”

民主行动党秘书长林冠英也认为新内阁是前内阁的“循环使用”。

林冠英昨天发出声明说：“（新内阁成员）与前任失败的政府几乎相同，这让许多人失望。大家先前都期望有新面孔，可带来新气象，为当前的冠病疫情和经济衰退找到新的解决方案。”

他说：“这个‘再循环’的内阁其实是换汤不换药，让人们怀疑他们是否能为当前的疫情和经济危机带来新的解决方案，包括能否对体制改革有所建树。”

依斯迈沙比里周三曾与安华和林冠英等希盟三位最高领导人会面，过后还发表联合声明，称朝野愿意和解并共同抗疫。

公账会主席：无法想象

由阿汉峇峇负责免疫计划

对此，林冠英说，新首相在会谈中所谈的种种如今令人怀疑，包括他是否真的愿意进行具体的体制改革，以保护民主和宪法权利。“我们不要忘记过去的教训，以免重蹈前任首相的覆辙。”

国会公共账目委员会主席黄家和昨天在推特说，他对新内阁期望不高，只是希望政府能让新任卫生部长凯利继续负责国家冠病免疫计划，而不是由新任科学、工艺及革新部长阿汉峇峇接手。他这么写：“想象一下，如果由阿汉峇峇处理（国家冠病免疫计划）……。”

在慕尤丁政府时期，凯利担任科学、工艺及革新部长，就是负责国家冠病免疫计划的协调部长，他的绩效备受肯定。阿汉峇峇当时担任卫生部长，其言论则不时引起争议。在新内阁名单上，凯利与阿汉峇峇对调了职位。

雪兰莪负责投资、工商与中小型工业的州行政议员（州内阁部长）邓章钦在面簿上，对新首相用长时间敲定一个基本不变的内阁阵容表示纳闷。“他需要一星期来决定这个剪贴式的内阁阵容。”

柔佛麻坡区国会议员赛沙迪在博客上称，依斯迈沙比里浪费了委任优秀人才的机会。“为什么任命表现明显不佳的部长？为什么有不良记录者仍是内阁成员？”

他说：“所以，之前的失败政府只是休假约两周，然后继续工作。”