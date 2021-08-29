彭博社：8月全球抗疫韧性排行榜 马在53个经济体中恢复正常生活表现垫底

（吉隆坡综合讯）彭博社最新公布8月份的抗疫韧性排行榜显示，马来西亚在全球53个经济体中，排在最后一名。换言之，在全球冠病疫情期间，马国恢复正常生活的表现垫底。

报告指出，马国即使已有将近过半人口接种疫苗，但当地过去一个月的抗疫表现不佳，在每10万人口中平均激增1793起病例，明显的已趋于更糟情况，是全球比例最高的经济体之一。

不过马国在其他方面的表现还可以，包括死亡率连续三个月维持在1.1%、死亡人口（每100万人有450人死亡）及14%的呈阳率。马国目前的接种率为49.4%，在53个经济体中高于平均值。

彭博社自去年11月起每月对各经济体的抗疫表现进行排名。马国在抗疫韧性排行榜（Covid Resilience Ranking）的最高排名为今年1月的第16名，但从今年4月开始，马国的排位持续下滑，更从今年6月的第51名掉至7月第52名。除了马来西亚，其他东南亚国家也排在后面，包括泰国（第49名）、越南（第50名）、印度尼西亚（第51名）及菲律宾（第52名）。

新西兰原本排第三名，但在暴发德尔塔变种病毒后，该国采取封城措施，造成排名暴跌至第29名。

在前10名排行榜中，欧洲国家占据九个位置，并以挪威居首。唯一非欧洲国家是新加坡，从上个月的第11名晋升第8名。

另一方面，首相依斯迈沙比里说，所有与疫苗接种计划以及与冠病相关的卫生策略，将交由新任卫生部长凯利全权负责。至于前卫生部长阿汉峇峇担任科学、工艺及革新部长后，将专注在冠病疫苗的研发。

他昨日观看陆军演习后对媒体说，科艺及革新部必须聚焦生产自家疫苗，这是因为马国不能再一直依赖外国供应疫苗，一旦病例增加，疫苗供应可能会面对问题，“如果我们可以生产自家疫苗，情况就会有所不同。如果泰国可以生产自家疫苗，那么马来西亚也可以这么做。”

马国昨日新增2万2597起病例及252起死亡病例，单日病例连续五天超过2万起。其中，九个州属包括雪兰莪、沙巴、砂拉越、槟城及柔佛等的病例都破四位数。