巫统与希盟三党同意合作 应对马国经济危机及冠病疫情

（吉隆坡综合讯）巫统主席阿末扎希说，巫统最高理事会同意响应国家元首的号召，举行跨党派合作，共同应对经济危机及冠病疫情。

他发文告说，最高理事会前晚开会也决议政府继续使用“马来西亚一家”的名称和马来西亚政府，而不再使用国盟政府的称号，因为这个政府是国阵、国盟、砂拉越政党联盟（GPS）和沙巴团结党（PBS）之间松散的政治合作所组成。

此外，在野的民行党组织秘书陆兆福在该党直播节目中透露，希盟三党决定成立一个九人委员会，以便与新政府进行合作谈判之前，达成内部共识。他说，希盟与新政府合作的最基本条件，将以前首相慕尤丁此前公开提出的七项跨党派合作献议为基础。他也否认，在野党贪图权位才与新政府协商合作。

民行党白沙罗区国会议员潘俭伟指出，如果新首相依斯迈沙比里开出的条件与慕尤丁离职前的条件包括向国会提呈反跳槽法令、限制首相任期和改革议会等，那在野党也愿意协助政府停止政治活动，给予新政府一个稳定局面。

依斯迈获得114名国会议员支持并宣誓就职后，他必须在9月6日国会面对信任动议的考验。在220个国会议席中，依斯迈仍面对被投下不信任票的风险。

潘俭伟说，基于巫统出现内斗，才促使依斯迈愿意与反对党坐下来谈判。“若依斯迈在党内足够强大，足以掌控大局，他就不需要我们的支持了。”

陆兆福表示，如果砂拉越政党联盟（GPS）的18名国会议员支持安华，安华可以获得105人加18人等于123人，可以组成稳定的政府，但是GPS宁愿支持巫统成立一个不稳定的政府。

他说，或许GPS数十年来与国阵合作，已经习惯并且喜欢国阵的文化。