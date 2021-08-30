雪隆布城近九成人口已接种 依斯迈探讨进入复苏第二阶段

（吉隆坡综合讯）雪兰莪昨天仍是马来西亚冠病单日病例最多的州属，不过首相依斯迈沙比里昨天宣布，雪兰莪、吉隆坡及布城近九成成年人口已经接种疫苗，因此他将在内阁宣誓后开会讨论是否让这些地区进入防疫管制较宽松的国家复苏计划第二阶段。

依斯迈沙比里昨天到吉隆坡世界贸易中心的疫苗接种中心，见证卫生总监诺希山亲自为民众接种该中心第100万剂阿斯利康疫苗后的记者会说，雪隆地区成年人口的冠病疫苗接种率达89.5%，这是进入国家复苏计划第二阶段的其中一个条件。他指出，内阁周一宣誓就职后，他将召开抗疫专门会议，仔细商讨相关事宜。

根据相关条例，放宽防疫管制的条件除了疫苗接种率，还有每日确诊病例及加护病床使用率。雪隆地区的每日确诊病例和加护病床使用率一直高居不下，所以一直处在国家复苏计划的第一阶段。

依斯迈沙比里也说，除了接种疫苗，民众也必须严格遵守防疫标准作业程序，才能有效控制疫情。“一些州属因为民众跨州而导致病例再次上升。”

他说：“例如玻璃市的（单日）病例原本已经下降，但一些来自吉打州的跨州者导致病例上升。纳闽已有九成人口完成接种疫苗，但来自沙巴的跨州者也导致纳闽的病例上升。”

他透露，柔佛、登嘉楼、霹雳、吉兰丹、吉打及沙巴等六州的疫苗接种率至今仍不到50%，他已下令务必让这六州至少五成成年人口在9月底之前接种疫苗。

新增病例连续第六天超过2万起

冠病疫情方面，马国昨天新增2万零579起确诊病例，这比前天的2万2597起减少2018起，但仍是当地连续第六天出现超过2万起新增病例。

卫生总监诺希山通报疫情时说，马国的冠病累计确诊病例达170万6089起。马国从7月13日截至昨天已经连续48天出现超过1万起新增病例。昨天也增加285起死亡病例，累计死亡病例目前达1万6087起。

雪州昨天新增4591起新病例，是本月第二低的单日新增病例，但雪州昨天仍是全国新增病例最多的州属。吉隆坡则新增680起病例，是本月的最低纪录。昨天新增病例仅次于雪州的州属，依次为沙巴2578起、砂拉越2522起，以及柔佛1852起。

马国昨天的活跃病例有26万7997起，这是当地活跃病例连续九天超过26万起。昨天在加护病房的重症患者有1009人，其中477人需要呼吸器。