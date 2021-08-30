为筹集抗疫资金 杜特尔特允许长滩岛开赌场

（马尼拉综合电）在冠病疫情延烧下，菲律宾政府财政吃紧，总统杜特尔特一改常态，允许在旅游胜地长滩岛（Boracay）开设赌场来筹集抗疫资金。

菲总统发言人洛克周六宣布此消息时，并没有透露赌场经营者或新赌场何时开放等细节，仅说，新赌场必须严格遵守防疫限制措施及确保儿童或未成年人远离赌博活动。

菲律宾近期因德尔塔变种病毒入侵，引发新一波疫情，导致马尼拉首都圈及周边地区再次封锁，使经济活动近乎瘫痪。

在冠病疫情暴发前，菲律宾是亚洲增长最快的赌博市场之一，但杜特尔特向来反对赌博，在上台后就下令停止建造任何新赌场。

澳门银河娱乐集团曾在2018年宣布同菲律宾休闲度假世界公司合作，耗资5亿美元（约6.73亿新元）在长滩岛兴建包括赌场在内的综合度假村，但此计划随后因为杜特尔特颁布禁令而叫停。

如今杜特尔特立场大转弯，无疑对银河娱乐及菲律宾休闲度假世界公司和菲律宾富豪吴聪满（Andrew Tan）旗下的美佳世界集团等临时赌场执照持有者来说是好消息。

吴聪满当天发声明说，美佳世界已在长滩岛拥有数家酒店和一个高尔夫球场，下来会展开赌场项目。他说：“我们希望长滩岛的旅游业在疫后能迅速恢复。”

菲律宾博彩业监管机构菲律宾娱乐博彩公司PAGCOR的总裁阿尔弗雷多则表示，银河娱乐可以开始专注于外国赌客的业务。

政府需要钱维持运作 杜特尔特：请原谅我

杜特尔特上周四晚发表电视谈话时坦承：“我们现在没钱了。我们可以从哪边得到钱，我都会接受。如果来源是赌博，就这样吧……如果我没信守诺言，没错，我没信守诺言。但我需要钱来维持政府运作，因为我需要花很多钱。”

他说：“如果你说杜特尔特以前说不喜欢赌博，为什么现在鼓励在长滩岛为游客开设赌场？请原谅我的前后矛盾。”

杜特尔特政府23日向国会提出2022年总预算高达5万亿比索（约1350亿新元）来对抗严峻的冠病疫情，创下菲律宾史上政府最高总预算纪录。

冠病疫情去年3月暴发后，菲政府多次发放纾困金，加上种种抗疫开支，未偿债务持续攀升。截至6月底，菲政府未偿债务达11万1660亿比索，较一年前高出23.3%。