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马内阁部长宣誓就职 首相依斯迈因自我隔离缺席

来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月31日 5:00 AM

马来西亚新任内阁部长昨日分批在在国家元首苏丹阿都拉面前宣誓就职。（电视截图）
马来西亚新任内阁部长昨日分批在在国家元首苏丹阿都拉面前宣誓就职。（电视截图）

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（吉隆坡综合讯）马来西亚31名内阁部长昨日在国家元首苏丹阿都拉面前宣誓就职，但首相依斯迈沙比里因密切接触冠病患者须自我隔离而无法出席，这也是马国史上首次没有首相出席的内阁宣誓就职仪式。

宣誓就职礼在国家王宫举行，出席者包括元首后东姑阿兹莎阿米娜、前首相慕尤丁、联邦法院首席大法官东姑麦润和政府首席秘书莫哈末祖基。

首相依斯迈上周五宣布的新内阁由31名部长组成，其中包括四名高级部长和38名副部长。依斯迈本月20日宣誓就职，接替失去大多数国会议员支持的慕尤丁，成为马国第九任首相。

首相办公室昨日发文告公布依斯迈即日起自我隔离时也透露，周二（31日）在布城国家英雄广场举行的国庆日庆典，首相将通过线上方式参与。

候任副教长确诊冠病　

除了首相无法出席观礼，候任教育部副部长莫哈末阿拉敏也因为确诊冠病，未能出席就职礼。阿拉敏说，目前他在吉隆坡接受治疗，情况良好及稳定。

卫生部长凯利宣誓就任后，到卫生部向官员发表简短讲话时，提醒这场疫战尚未成功，因此大家尚需努力打赢这场战。

此外，依斯迈在国庆日前夕发表国庆献词短片中呼吁全体“马来西亚一家”的国民，一起并肩抗击冠病疫情，让马国复苏计划取得成功。他说：“通过坚持团结原则，我们将能够使国家摆脱冠病疫情带来的困境，并将国家推向成功的顶峰。”

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