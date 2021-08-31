马内阁部长宣誓就职 首相依斯迈因自我隔离缺席

（吉隆坡综合讯）马来西亚31名内阁部长昨日在国家元首苏丹阿都拉面前宣誓就职，但首相依斯迈沙比里因密切接触冠病患者须自我隔离而无法出席，这也是马国史上首次没有首相出席的内阁宣誓就职仪式。

宣誓就职礼在国家王宫举行，出席者包括元首后东姑阿兹莎阿米娜、前首相慕尤丁、联邦法院首席大法官东姑麦润和政府首席秘书莫哈末祖基。

首相依斯迈上周五宣布的新内阁由31名部长组成，其中包括四名高级部长和38名副部长。依斯迈本月20日宣誓就职，接替失去大多数国会议员支持的慕尤丁，成为马国第九任首相。

首相办公室昨日发文告公布依斯迈即日起自我隔离时也透露，周二（31日）在布城国家英雄广场举行的国庆日庆典，首相将通过线上方式参与。

候任副教长确诊冠病

除了首相无法出席观礼，候任教育部副部长莫哈末阿拉敏也因为确诊冠病，未能出席就职礼。阿拉敏说，目前他在吉隆坡接受治疗，情况良好及稳定。

卫生部长凯利宣誓就任后，到卫生部向官员发表简短讲话时，提醒这场疫战尚未成功，因此大家尚需努力打赢这场战。

此外，依斯迈在国庆日前夕发表国庆献词短片中呼吁全体“马来西亚一家”的国民，一起并肩抗击冠病疫情，让马国复苏计划取得成功。他说：“通过坚持团结原则，我们将能够使国家摆脱冠病疫情带来的困境，并将国家推向成功的顶峰。”