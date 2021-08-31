面对南部地区防疫意识薄弱等问题 泰疫情虽趋缓防疫隐忧仍多

（曼谷综合电）泰国冠病确诊病例增幅稍缓，可是疫情形势依然严峻，隐忧仍多，包括外劳群体自生自灭、南部地区人们防疫意识薄弱等。

《曼谷邮报》昨日报道，泰国宋卡王子大学流行病学专家穆罕默德在美国国际开发署主办的线上媒体工作坊上指出，泰南许多人还未前去接种疫苗，“他们的卫生意识有限，误以为接种疫苗只有短期功效或是可能会使人生病。”

宋卡王子大学5月31日至6月4日在南部边界省份进行的民调显示，49%受访者不确定是否该接种疫苗。8月9日至15日的第二次民调发现，61%受访者还未接种疫苗，而这当中有六成的人对接种疫苗犹豫不决。

穆罕默德指出，尽管南部三府的病例激增，人们依然抗拒接种疫苗，他们“或许不相信疫苗能救命，而且害怕有副作用”。

社区权益强化协会主席东雅说，他走访南部村子，看到很多村民为了避免受感染，自我封闭起来。“村民用大型水泥块堵住村子的入口，里面的人出不去，外面的人进不来。如果发生紧急事故，村里的人将无法逃生。”

政府对外劳群体不闻不问

泰国是佛教国家，但泰南以回教徒居多。宋卡王子大学社会工作系讲师苏瓦拉指出，政府在南部实施防疫措施非常谨慎，因为一些做法可能相当敏感。

外劳是受疫情冲击的一个群体之一，许多感染群就发生在工厂和工人宿舍。

有外劳申诉，他们被令停工，不准离开营地，在两个月的封锁期间，泰国政府对他们不闻不问，既没粮食和日用品供应，也没财务补贴。

近日，在国会劳工委员会与非官方劳工发展组织举行的研讨会上，建筑材料业工人组织代表塔纳蓬说，外劳是染疫危险群体，但他们却不受社会福利计划保护，无法获得每月7500泰铢（约310新元）的补偿，也没被安排接种疫苗。

一个自助团体的成员安查利说，停工封锁令仓促执行，事前未制定任何行动计划，以致多个营地在停工期间难以获得食物，一些染疫的工人迟迟才得到治疗或是医疗照顾不足。

国会劳工委员会主席素贴认为，对于外劳营地内到底有多少工人，政府似乎缺乏相关数据。“当局可能成功关闭了建筑工地，但却无法抑制病毒传播。”

放宽29个高危府防疫限制

泰国确诊病例增幅趋缓，周一新增病例1万5972起，是一个月以来的最低，累计病例119万零63起；新增死亡病例256起，累计死例1万1399起。

泰国政府为了拯救经济，将在本周放宽29个高危府的防疫限制，允许更多跨府出行以及让购物商场恢复营业。

民航局星期天宣布，往来于曼谷和其他高危地区的内陆航班也将从9月1日起复航，不过载客量限制在原有容量的75%，乘客抵达目的地后须出示疫苗接种证明以及冠病检测结果。