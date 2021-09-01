首相依斯迈居家隔离未亲临 马国线上线下举行64周年国庆庆典

（布城综合讯）马来西亚昨日依然在冠病疫情新常态下，通过线上线下混合举行64周年国庆。

这是马国第二年在冠病疫情期间庆祝国庆日。首相依斯迈沙比里虽然与冠病患者密切接触须居家隔离，但仍与夫人慕海妮通过线上参与国庆庆典。

至于其他内阁成员如国际贸易及工业部高级部长阿兹敏、国防部高级部长希山慕丁、通讯及多媒体部长安努亚慕沙、教育部高级部长莫哈末拉兹及工程部高级部长法迪拉等则亲自到场出席。

庆典活动于当天早上8时在布城国家英雄广场举行，现场所有表演及节目都遵守标准作业程序并限制现场观看人数。

首相依斯迈面簿帖文吁人民深化“关怀马来西亚”

依斯迈过后在面簿帖文吁请人民深化国庆主题“关怀马来西亚”，以及培养自身关怀的本性，相信在全民关怀之下，马来西亚将能阻断冠病传播链，继续维持和平与繁荣。

他说：“当我们拥有关怀之心时，我们会同情他人的困境；当我们拥有关怀之心时，我们会照顾社区的安全和健康；当我们拥有关怀之心时，我们会团结一致对抗国家的敌人。”

他前晚在发表国庆献词时表示，冠状病毒就是国家的敌人。

昨天新增确诊病例达2万零897起

安努亚慕沙在出席庆典后对媒体说，首相依斯迈今日将主持应对冠病特别委员会第一次会议，以决定是否让近九成人口完成疫苗接种的雪兰莪及吉隆坡进入防疫管制较宽松的国家复苏计划第二阶段。

他说：“我们将全面讨对策，包括冠病危机管理的最新方法。

此外，马国各大疫苗接种中心在国庆日公假这一天依然如常运作，雪隆两个疫苗接种中心的工作人员穿上各族传统服装和配合国庆主题的打扮，为民众接种疫苗，让现场增添了不少欢乐气氛。

马国昨日新增确诊病例再次回到2万多起，达2万零897起病例，其中雪兰莪及吉隆坡各占4371起及1003起病例，而死亡病例则增加282起。