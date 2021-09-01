指过于严苛 华总促政府检讨第二家园计划申请条件

马来西亚中华大会堂总会（华总）会长吴添泉昨日呼吁政府检讨“马来西亚第二家园计划”过于严苛的申请条件，他形容有关条件形同自立高墙，拒外人于千里的墙外，是马国迈向地球村时代的一项欠友善政策。

他发文告说，目前参与第二家园（MM2H）人数虽然超过5万人，但与政府最新宣布锁定在“不超过国家总人口1%”的目标政策仍存有一大段距离，当局不应以此为其中一个理由而对申请者采取收紧政策。相反，政府应通过更优惠的政策，甚至在必要下考虑推出奖励计划来留住现有者，并吸引新来者，以协助和带动马国的疫后经济发展。