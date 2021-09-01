路透社数据：泰国年长者仅6.7%接种疫苗全国最低

（曼谷路透电）许多国家在为民众接种冠病疫苗时，都会让年长者优先接种。泰国的数据却显示，年长者的接种率比全国整体以及年轻群体还要低。

路透社分析泰国政府数据后发现，泰国1090万名60岁或以上年长者中，至今仅6.7%完成接种；18岁至59岁成年人则已有15%完成接种，总人口中完成接种的也多达10.2%。在路透社所审核的30个国家数据中，泰国是唯一一个年长者接种比率低于年轻年龄组的国家。

根据政府数据，截至本月2日，马来西亚已为至少64%的年长者接种疫苗，比率高于总人口接种率（42%）。印度尼西亚的接种速度虽然较其他国家缓慢，至今只有17%的年长者完成接种，但此比率还是高于总人口接种率（13%）。

泰国卫生部的疾病控制部一名高级官员差维山透露，政府原本让年长者优先接种疫苗，但首都曼谷在4月暴发大规模疫情后，政府对接种计划做出调整。结果，在首都的年轻人和劳动年龄人口比年长者更先接种疫苗，导致年长者的接种率偏低。

差维山说：“德尔塔变种毒株导致疫情迅速蔓延，促使我们将疫苗供应集中到感染率较高的地区，先为这些高风险区的所有年龄层接种疫苗，以遏阻疫情扩散。”

泰三分一疫苗供给曼谷

根据官方数据，虽然“重灾区”曼谷的人口仅占泰国总人口的10分之一，但当局在6月展开大规模接种计划时，将该国三分之一的疫苗供应拨给了首都圈。

差维山承认，泰国近几个月死于冠病的年长者激增，极可能是年长者接种率低所致。今年4月以来，感染冠病的60岁及以上年长者占累计确诊病例约8.7%，死于冠病的年长者则占总死例的至少62%。

年长者占总死例至少62%

相比之下，印尼确诊的年长者占累计病例的12%，病逝的年长者则占累计死例的42%。

泰国政府计划加快年长者接种的步伐。根据差维山，当局计划在9月结束之前为至少70%的年长者接种至少一剂疫苗。

不过，对于许多家庭来说，政府现在才改变政策为时已晚。蒂帕万高龄78岁的祖父上个月因冠病病逝，他说：“政府本就该在为医护人员和前线工作者之后，优先为年长者接种。我对祖父的过世感到悲伤，我更生气的是政府的做法。”