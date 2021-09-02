卫生部长凯利：10月将冠病定位为地方性流行病 马国民众须与病毒共存

（布城综合讯）马来西亚新任卫生部长凯利宣布，当局预计全国成年人的疫苗接种率今年10月将达到群体免疫目标，政府到时将把冠病从大流行病（pandemic），定位为地方性流行病（endemic）。他说，民众最好现在就准备与病毒共存。

凯利昨天（9月1日）召开上任后的首个通报疫情记者会时表示，截至8月31日，全国已有64.2%成年人口完成接种两剂疫苗。“我们要在10月底达到80%。一些地区如纳闽和砂拉越实际上已经进入地方性流行病阶段。”

届时出台新防疫SOP

他指出，政府将冠病视为地方性流行病后，就会舍弃去年疫情暴发以来采取的全面封锁手法。政府到时将出台新的防疫标准作业程序（SOP），让民众能维护生命安全，也能返回正常生活形态。

他透露，当局到时将放宽防疫管制并开放更多经济领域，但民众外出仍须戴口罩、保持社交距离及勤洗手。

他说，马国民众如今应该接受冠状病毒不会消失的事实，并开始学习如何与病毒共存。“政府到时将宣布多项新规定，以简化现有的标准作业程序，避免出现太多的复杂规定。我们将推出简单明了且能共同履行的标准作业程序。”

本月料为青少年接种疫苗

凯利也宣布，当局计划本月内开始为12岁至17岁青少年接种疫苗，但政府目前仍将优先为成人接种疫苗，直到成人的疫苗接种率达标后，才开始为青少年接种。

卫生总监诺希山昨天在社交媒体通报，马国单日新增病例连续六天超过2万起之后，昨天降至1万8762起。不过死亡病例仍有278起，连续第九天出现超过200起死例。他表示，目前累计确诊病例176万5016起，累计死亡病例1万6942起。加护病房重症患者人数1007人，其中464人需要呼吸辅助器。