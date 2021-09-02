印尼利用无人机为冠病隔离病患配送药物和食品

（望加锡路透电）印度尼西亚冠病疫情严峻，医院爆满，许多病患被拒于门外，只能自我居家隔离。看到这些在家中隔离的病患无法得到治疗和帮助，一群无人机爱好者便利用他们的空中技能，为这些病患提供非接触式药物和食品配送服务。

来自南苏拉威西省首府望加锡的一个七人小组自7月开始就利用五架无人机，每天为居家隔离的病患配送药物和食物。在7月最新一波疫情达到高峰期间，这支小组甚至一天送货多达25趟。

自8月中就在家中隔离的望加锡居民哈塔蒂，对这个创新的服务表示欢迎。她说：“我觉得通过无人机取得的药物应该更无菌。”

望加锡是印尼冠病疫情较为严重的地区之一，根据当地冠病疫情应对小组的数据，该市有多达80%的居民确诊冠病。

无人机也可用来监督市内交通及人员流动

望加锡市长莫哈末拉姆丹说，当局有意扩大这项无人机配送服务，为附近小岛以及停靠于望加锡岸外一艘隔离约800人的客船运送药物和食物。他说：“这些无人机的飞行行程大约有7公里，所以飞往附近的小岛应该不成问题。”

他指出，这些无人机也可用来监督市内的交通以及人员流动，同时也可以探测出哪些地区须要进行冠病检测。

印尼5月暴发最新一波疫情后，确诊病例就直线上升，但随着当局在7月实施半封锁措施，疫情已有所好转。目前累计病例近409万起，累计死亡病例超过13万3000起。