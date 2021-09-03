泰执政党否认要扳倒巴育

（曼谷综合电）泰国近期反政府示威连连，近日坊间甚至盛传政府不稳，指执政党内部正在密谋推翻首相巴育，不过该党秘书长出面予以驳斥，巴育则否认准备重组内阁或解散国会。

执政党公民力量党秘书长塔玛内特前天（9月1日）否认他正在拉拢联盟党议员，准备通过不信任动议投票将巴育撵下台。也是农业部副部长的塔玛内特说：“拉拢其他政党议员投票反对别人，对谁都没有好处，我不会这么做。”他恫言要对散播假消息者采取法律行动。

泰国国会周二开始就巴育及五名内阁要员的不信任案展开为期四天的辩论，周六将投票表决。巴育政府被指在采购中国科兴疫苗的过程中涉嫌贪腐。

朝野多党本周拟发动反巴育行动

《曼谷邮报》昨天报道，包括塔玛内特在内的公民力量党要员和变节党员、执政联盟小政党以及主要反对党为泰党本周要发动反巴育行动。

据报道，一名政府消息人士说，这些人准备联手对巴育投下不信任票。领导层变更之后，公民力量党、为泰党和一些小政党将组成新联盟政府，并重组内阁，让目前担任副部长的公民力量党要员得以转正，其余内阁职位则由其他盟党瓜分。

消息人士说，反巴育行动最初拉拢到大约40名议员，但后来经执政联盟中的巴育支持者劝说后，超过半数议员打消叛变念头。

巴差特朴国王研究院民主创新办事处主任斯迪通认为，巴育应可安然挺过这场“叛变”。“如果巴育失去首相职位，谁能接任？人选并不多……社会各阶层须有大批人不满以及军方内部闹分裂，才足以将巴育轰下台。”

无意重组内阁或解散国会 巴育要联盟党共进退

巴育前天否认内阁将改组或国会将提早解散。他说：“我没有这样的念头。说出这话的人要小心，他们的目的是要在不信任案辩论期间煽风点火或是有其他企图……我们正在努力解决重要问题，我没理由要解散国会。”

巴育强调，现任政府将运作至2023年四年任期届满。“我对联盟党的领袖们说了，我们现在得共同进退。”

巴育称，公民力量党主席、副首相巴维向他保证，执政党内部已消除误会，没有问题。

巴育当天在不信任案辩论中称，反对党以疫情期间经济受到重创来指责政府治国无方，有欠公平。他说，泰国国内生产总值低是意料中事，没有一个国家可在疫情中保持高产值。

巴育表示，政府将继续推进在10月中旬打开国门迎接游客的计划，但落实规模会因疫情而收缩。他坦言，泰国经济过于依赖旅游业，复苏进度可能会很缓慢。

反军政府示威因防疫限制集会而沉寂了一段时日，但最近几周又开始升温。乌汶大学政治系主任提提波说：“疫情及它对经济的冲击导致示威范围扩大，参与者更加多元化。”

两周前在一场示威中遭镇暴警察催泪弹击中而右眼永久失明的29岁示威者塔纳特是富家子弟，原本属于亲建制的保皇派，在2014年反英叻政府示威中成名。如今，他再次投入街头示威，不过政治立场却改变了，从保皇转为要求皇室改革，并呼吁巴育下台。

塔纳特说，他转换阵营，原因之一是不满政府抗击疫情不力。