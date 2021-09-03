两上诉案共涉款近2亿令吉 上诉申请充公一马资金马反贪会败诉

上诉庭昨天先宣判反贪会无权充公巫统等政党及企业约1.96亿令吉资金，接着又宣判反贪会无权充公彭亨州巫统的247万9300令吉资金。

（布城综合讯）马来西亚反贪污委员会昨天在两起充公一马公司资金的上诉案中遭驳回，涉款总额近2亿令吉（近6500万新元）。

一马公司的资金大部分都流向巫统，如今来自巫统的新首相依斯迈沙比里上台，当局能否顺利充公这些资金备受关注。

上诉庭昨天先宣判反贪会无权充公巫统等政党及企业约1.96亿令吉（约6330万新元）资金，接着又宣判反贪会无权充公彭亨州巫统的247万9300令吉资金。反贪会指这些资金都是遭滥用的一马公司资金。

希盟政府2018年5月上台后即开始调查前首相纳吉及备受争议的一马公司。反贪会2019年6月援引《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》，向吉隆坡高庭申请充公巫统、马华等41个政党、企业及个人曾收取的约2.7亿令吉一马公司资金。

吉隆坡高庭今年6月19日驳回反贪会欲充公上述约1.96亿令吉的申请。这些资金持有人包括巫统（约1.93亿令吉）、巫统吉打州联委会（105万令吉）、马华妇女组（30万令吉），以及五家私人企业约151.5万令吉。反贪会不服而向上诉庭提出上诉。

上诉庭：未能证明资金取自 一马公司或来自非法活动

上诉庭法官哈德哈里亚昨天以视讯方式宣判时说，反贪会无法证明这些资金是通过纳吉而从一马公司取得，也无法证明这些资金来自非法活动，因此反贪会要求充公辩方的这些资金实在有欠公平。法官也说，吉隆坡高庭驳回反贪会相关申请时，并没犯下任何法律错误，上诉庭因此维持高庭的判决。这意味着，巫统、马华妇女组及相关私人企业，都能取回相关款项。

此外，吉隆坡高庭去年1月批准反贪会充公彭亨州巫统247万9300令吉资金后，巫统随即提出上诉。上诉庭昨天同时推翻吉隆坡高庭的这个判决，意味反贪会无法充公这笔资金。

哈德哈里亚昨天宣判时指出，反贪会指彭亨州巫统在2012年至2013年间，从纳吉那里获得上述资金，但却未能证明这笔资金是非法活动所得，也未能具体说明彭亨州巫统银行户头中的哪些款项来自纳吉。法官说，即使彭亨州巫统从纳吉那里收到的上述资金是来自非法活动，反贪会也不能充公。这是因为2012年至2013年期间从纳吉那里收到的钱已经用完，反贪会在2018年充公的资金其实来自其他合法来源。

美国至8月已追回12亿美元并归还马国

纳吉2009年4月出任首相后，同年9月就从登嘉楼州政府手中接管登嘉楼投资机构，并改称一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB），由目前仍被通缉的富商刘特佐操盘。一马公司丑闻2015年曝光后，纳吉一再否认曾收取一马公司的7亿美元（约9.5亿新元）资金。

马国及美国司法部门在2018年先后提控纳吉与刘特佐等人非法挪用一马公司资金，称遭挪用的资产总额达45亿美元。美国截至今年8月已追回其中12亿美元并归还马国。财政部长扎夫鲁5月透露，政府利用追回的一马公司资产偿还一马公司债务。目前一马公司的债务还有398亿令吉，一马公司子公司SRC国际公司债务则仍有25.7亿令吉。