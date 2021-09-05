马前首相慕尤丁重新出任国家复苏理事会主席

（布城综合讯）马来西亚政府宣布，前首相慕尤丁将重新出任相当于部长级别的国家复苏理事会主席。反对党希盟指新首相依斯迈沙比里委任刚卸下首相职务的慕尤丁担任官职，目的是换取慕尤丁的支持。

政府首席秘书莫哈末祖基阿里昨天发表声明称，9月1日召开的内阁会议同意对慕尤丁的上述任命，此任命也已通知国家元首。“此次任命也是基于政府对慕尤丁能力的信心。政府认为，他能引领马国落实复苏战略，以实现最佳经济表现，并恢复受疫情严重影响的民众生活。”

慕尤丁表明不领薪酬

慕尤丁昨天在面簿就此任命向依斯迈沙比里和元首表达谢意，并表明将不领薪酬，协助政府带领国家走过所有复苏阶段。

分析员认为，慕尤丁卸任后，依斯迈沙比里不可能让他完全没有官职，但要为慕尤丁安排适当的职位却也不容易。因为，如果新职位若级别太低，可能导致慕尤丁及土著团结党不满，级别太高则可能引起巫统反弹；因此，部长级别的国家复苏理事会主席可说是各方都能接受的折衷方案。

依斯迈沙比里8月21日宣誓出任首相之前，政坛就盛传他可能委任慕尤丁出任内阁资政，作为慕尤丁支持他的条件，这个消息当时就引起巫统领袖强烈反弹。依斯迈沙比里在8月27日公布的内阁名单，并未增设内阁资政一职，慕尤丁也未受委任何官职，有关“交换条件”的说法随之沉寂。如今他受委官职，这类议论再次甚嚣尘上。

希盟总秘书：

慕尤丁执政时抗疫大失败

希盟总秘书赛夫丁昨天发出声明说，慕尤丁执政时抗疫不利，因此不该再出任国家复苏理事会主席。“慕尤丁执政期间抗疫失败，无论从卫生、经济或教育的角度而言都一败涂地。”

依斯迈沙比里上任四天后，就同希盟主要领袖人民公正党主席安华、民主行动党秘书长林冠英，以及国家诚信党主席莫哈末沙布会谈，邀请反对党派代表加入国家复苏理事会。反对党表明将考虑邀请。

慕尤丁今年6月15日掌政时宣布了分四阶段的国家复苏计划，取代各种防疫行动管制令。他也成立“国家复苏计划内阁特别委员会”，由财政部长东姑扎夫鲁出任委员会协调部长。

扎夫鲁7月15日宣布，成立“国家复苏理事会”以取代“国家复苏计划内阁特别委员会”。国家复苏理事会由慕尤丁出任主席，扎夫鲁继续担任协调部长。慕尤丁8月16日辞任首相后，也卸任国家复苏理事会主席。