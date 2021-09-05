巴育再次挺过国会不信任表决

泰国首相巴育再次挺过国会不信任表决，他否认执政党内讧，并称没人可以扳倒他。

泰国国会针对巴育及五名内阁要员提出的不信任动议进行四天辩论后，昨天（9月4日）进行表决。巴育以264票对208票再次挺过不信任动议，卫生部长阿努丁和另外四名部长也同样过关。

泰国国会共有482个议席，反对党须取得242张票才能把巴育拉下台。这是巴育自2019年大选以来第三次面对国会不信任投票，前两次投票，巴育也都安然过关，而且得票最多，但这次他的得票却是六人当中第二少的。