巴育再次挺过国会不信任表决 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月5日 5:00 AM 巴育（中）再次挺过国会不信任表决，他否认执政党内讧，并称没人可以扳倒他。（路透社） 字体大小: 小 中 大 泰国首相巴育再次挺过国会不信任表决，他否认执政党内讧，并称没人可以扳倒他。泰国国会针对巴育及五名内阁要员提出的不信任动议进行四天辩论后，昨天（9月4日）进行表决。巴育以264票对208票再次挺过不信任动议，卫生部长阿努丁和另外四名部长也同样过关。泰国国会共有482个议席，反对党须取得242张票才能把巴育拉下台。这是巴育自2019年大选以来第三次面对国会不信任投票，前两次投票，巴育也都安然过关，而且得票最多，但这次他的得票却是六人当中第二少的。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴育 泰国 马前首相慕尤丁重新出任国家复苏理事会主席 马国下周在砂拉越启动 全国青少年疫苗接种计划