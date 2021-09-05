马国下周在砂拉越启动 全国青少年疫苗接种计划 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月5日 5:00 AM 马来西亚卫生部长凯利宣布，下周将在砂拉越正式启动针对全国青少年的冠病疫苗接种计划。（路透社） 字体大小: 小 中 大 马来西亚卫生部长凯利宣布，下周将在砂拉越正式启动针对全国青少年的冠病疫苗接种计划。凯利昨天（9月4日）在记者会上说，他给自己定下了出任卫生部长100天内要达成的20多项关键表现指标，为青少年接种就是其中之一。“我们百日之内将为12岁至17岁的青少年接种。下周从砂拉越开始，因为他们已达到80%的（疫苗接种率）门槛。我希望百日内尽可能让更多青少年施打疫苗，以便到（明）年初开学时，我们的青少年都能完成接种。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 冠状病毒19 冠病疫苗 马前首相慕尤丁重新出任国家复苏理事会主席 巴育再次挺过国会不信任表决