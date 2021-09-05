马国下周在砂拉越启动 全国青少年疫苗接种计划

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月5日 5:00 AM

马来西亚卫生部长凯利宣布，下周将在砂拉越正式启动针对全国青少年的冠病疫苗接种计划。（路透社）
马来西亚卫生部长凯利宣布，下周将在砂拉越正式启动针对全国青少年的冠病疫苗接种计划。（路透社）

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马来西亚卫生部长凯利宣布，下周将在砂拉越正式启动针对全国青少年的冠病疫苗接种计划。

凯利昨天（9月4日）在记者会上说，他给自己定下了出任卫生部长100天内要达成的20多项关键表现指标，为青少年接种就是其中之一。“我们百日之内将为12岁至17岁的青少年接种。下周从砂拉越开始，因为他们已达到80%的（疫苗接种率）门槛。我希望百日内尽可能让更多青少年施打疫苗，以便到（明）年初开学时，我们的青少年都能完成接种。”

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