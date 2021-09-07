河内防疫限制再延长两周 冠病高危区加强检测

（河内路透电）越南首都河内的冠病确诊病例持续增多，为了控制疫情，当局宣布再延长防疫限制措施两周，同时在高风险地区推出冠病检测计划，多达150万人将接受检测。

自冠状病毒去年初全球大流行以来，越南一直是抗疫成功典范，但几个月前，传染力强的德尔塔毒株入侵，使越南疫情急转直下，抗疫形势严峻。

河内自7月起就要求市民留在家中，非必要或紧急情况不得外出，所有非必要活动一律暂停。目前河内按冠病传播风险将市内划分为“红”“橙”“绿”三个等级区域。

河内市政府周一发布文告说：“红区居民必须留在家中，每户人家的其中一名成员每周须接受三次冠病检测。”其他区的居民则每五天至七天检测一次。

社交媒体和媒体机构周一发布的照片显示，红区周边设置了路障，限制人员流动。

河内当局预计接下来一周，将收到多达150万份冠病检测样本。市政府重招出击，希望避免河内疫情演变至“重灾区”胡志明市那般严重的地步。胡志明市是越南最大城市和商贸中心，当地疫情加剧，医疗体系不胜负荷，市政府呼吁人民使用冠病抗原检测试剂盒自行检测。

官方数据显示，自疫情暴发以来，河内平均每日新增病例50起，累计确诊病例已超过4000起。虽然数字不高，当局不敢掉以轻心，因为德尔塔毒株来势汹汹，助长了冠病传播。目前越南全国累计确诊病例52万4000多起，死亡病例1万3000多起。

河内人口约800万，其中三分之一已完成疫苗接种。越南卫生部星期天呼吁河内与胡志明市在9月15日之前，确保市内所有成年人接种至少一剂疫苗。

越南的接种率是本区域最低之一，全国9800万人仅3.3%完成疫苗接种，15.4%接种了一剂疫苗。