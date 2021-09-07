菲明起调整防疫策略 马尼拉部分松绑以拯救经济 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 马尼拉以南内湖省的冠病病例激增，导致医院不胜负荷，连停车场也被征用来收治病患。（法新社） 字体大小: 小 中 大 德尔塔变种病毒入侵导致菲律宾疫情反弹，但为了拯救经济，作为该国经济中心的大马尼拉地区将从周三起放宽部分防疫措施，同时封城策略将调整，转向较小范围、局部性的封锁。总统府发言人洛克昨日在新闻简报会上说，政府认为局部性的防疫措施能更有效地控制疫情，同时又不会过度限制人员流动和商业活动。他解释，封锁对象可以是一户人家、一座建筑或一条街。他说：“如果你身在局部封锁范围内，连食物也只能叫外卖，这事实上将是个全面封锁。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 菲律宾 马尼拉 冠状病毒19 封城 菲航上周在纽约申请破产保护以进行重组 马国最新疫苗接种证明措施——你必须知道的事