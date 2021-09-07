菲明起调整防疫策略 马尼拉部分松绑以拯救经济

德尔塔变种病毒入侵导致菲律宾疫情反弹，但为了拯救经济，作为该国经济中心的大马尼拉地区将从周三起放宽部分防疫措施，同时封城策略将调整，转向较小范围、局部性的封锁。

总统府发言人洛克昨日在新闻简报会上说，政府认为局部性的防疫措施能更有效地控制疫情，同时又不会过度限制人员流动和商业活动。他解释，封锁对象可以是一户人家、一座建筑或一条街。他说：“如果你身在局部封锁范围内，连食物也只能叫外卖，这事实上将是个全面封锁。”