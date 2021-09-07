马国最新疫苗接种证明措施——你必须知道的事

马来西亚政府9月5日宣布，凡是在外国完成接种疫苗者入境马国后，须持接种疫苗的资料前往县卫生局申请疫苗电子证书。针对这项新措施，zaobao.sg为你整理了须知事项。

回国无法出示电子证书 马国民众行动受限

马国科学、工艺及革新部长阿汉峇峇9月5日接受媒体访问时，说明这项新措施的流程：在外国接种者要获得电子疫苗接种证书，首先必须到居住地点的县卫生办公室申请，县卫生办公室官员会要求他们展示外国接种证书，并由当局检查证书真伪。

核对过后，县卫生办公室会把资料送到州卫生局，再透过全国危机准备及应对中心（CPRC）在MySejahtera手机应用发出疫苗电子证书。马国政府未来将会进一步简化申请程序。政府已经通知各州卫生局如何处理在外国完成冠病疫苗接种者的投诉与申请。

阿汉峇峇指出，目前有很多马国人在国外完成接种了疫苗，如今回到国内后，却因为无法出示疫苗电子证书而行动受到限制，例如无法堂食、进入某些商店等等。他说：“我们（马国政府）认为，这是一个重要的优先事项，因此全国冠病免疫协调特别工作队（CITF）为这些有需要的人提供帮助，让他们顺利获得电子证书。”

阿汉峇峇指出，该部门已制定一套标准作业程序，以应对9月16日即将开放的浮罗交怡旅游泡泡计划，这包括所有接种两剂疫苗的游客必须在国际入境处向官员出示疫苗证书等文件等。

马国政府规定，所有入境马国的人所接种的疫苗必须是受马国承认的疫苗品牌。（路透社）

所接种疫苗品牌须受马国当局承认

马国政府规定，所有入境马国的人所接种的疫苗必须是受马国承认的疫苗品牌。马国目前承认的疫苗有辉瑞、阿斯利康、科兴、康希诺与强生，不过政府尚未开始为民众接种康希诺与强生疫苗。卫生部总监丹斯里诺希山8月5日宣布，药物管理局（PBKD）已批准莫德纳疫苗在马囯有条件注册，但目前不清楚在海外接种莫得纳疫苗的马国民众是否能在国内获得接种证明。

截至9月4日，马国共有约1577万人完成两剂疫苗，占全国成年人口的67.4%。

疫情方面，马国9月5日有336名冠病患者死亡，其中107人在送院前死亡。这是马国去年暴发冠病疫情以来，送院前死亡人数最多的一天。卫生部长凯利当天宣布，卫生部希望百日之内将送院前死亡数字从目前的21%拉低至15%。截至9月7日，马国累计确诊病例已达186万2187起。加护病房目前共有959名重症患者，其中436人需要呼吸器。

马国前首相慕尤丁8月8日宣布在进入“国家复苏计划”第二阶段、第三阶段的地区，放宽完成疫苗接种者的部分行动限制，包括允许堂食、无接触体育锻炼、州内旅游等。完成疫苗接种者在入境马来西亚后也获准居家隔离。

马国当局只承认电子证书，不接受其他形式的自制疫苗证书，因为当中存在造假的可能性。（路透社）

实体疫苗证书可造假 马国政府不接受

马国吉打医院的一名医生日前在面簿发文，质疑如果民众可以制作或印制接种证书，执法当局该如何分辨真伪。这名医生在贴文中上传两张从网购平台取得的截图，网售疫苗证书卡和马国国家防疫应用程序MySejahtera所显示的接种证书相似，清楚列出姓名、接种地点和已接种的疫苗资料，网售证书甚至还能附上个人照片。民众只需花费15令吉（约4.82新元）就能购买专属的疫苗证书卡。

彭亨州国家安全理事会主席莫哈末再拉沙里日前曾指出，有一些民众自行印刷疫苗证书、过胶并制成实体卡，以代替电子证书作为自己完成接种疫苗的证明。然而当局只承认电子证书，不接受其他形式的自制疫苗证书，因为当中存在造假的可能性。马国通讯及多媒体部日前也澄清，市面上售卖的实体卡并不受政府承认，也不能证明持卡人士已完成疫苗接种。

莫哈末再拉沙里说：“我们不排除，一些未完成接种疫苗，或者不曾接种的民众，为了享有在餐馆堂食的特别优待，不惜制作假证书试图蒙混饮食业者或执法人员的情况。而这种行为将对我国防疫造成非常大的潜在威胁，因此绝对不能被接受。”

其实，MySejahtera疫苗接种电子证书8月10日正式通行后，卫生部已预见将有人铤而走险，企图伪造电子证书，因此郑重声明，绝不轻纵，以遏制不道德行为。外交部高级部长拿督斯里希山慕丁8月9日表示，内政部将制定相关条例，对付伪造疫苗接种证书的违例者。

据马国各大媒体报道，有不少人在完成两剂疫苗接种后，却未获得电子证书。（路透社）

有马国民众完成接种却收不到电子证书

尽管疫苗电子证书有助于马国疫情监管更为系统化，这项措施仍有出现毛病的时候。据马国各大媒体报道，有不少人在完成两剂疫苗接种后，却未获得电子证书。

《星洲日报》报道，一名65岁长者今年6月在沙登绿野国际会展接种中心完成两剂科兴疫苗，但到了9月4日仍未收到完成疫苗接种的电子证书。更遭的是，电脑系统上完全没有他接种冠病疫苗的记录。事主儿子已尝试通过多个管道求助，但问题依然未解。

另外《光明日报》报道指，一名雪州大港的30岁男子日前疑因身份证号码和另一名女子的相似，被工作人员输入错误而闹了乌龙，尽管男子还没未接种疫苗，却接获电子证书显示他已接种两剂疫苗。