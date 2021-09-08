亲民盟民族团结政府 吁缅甸全民起义反抗军政府

（仰光综合电）缅甸由亲民盟前国会议员组成的“民族团结政府”对军政府宣战，呼吁全国揭竿起义，反抗发动政变夺权的军人政权。这意味，缅甸自2月发生军人政变以来的内部对抗升级。

这个影子政府的代总统杜瓦昨天在面簿上发言说：“全世界都知道军方不断犯下不人道的战争罪行，从今天起，我们将对军政府发动一场人民保卫战。”

在全国村镇城市同时起义

杜瓦说，他们的战略是同时在全国每一个村子、小镇和城市发动起义。他也呼吁公务员不要继续上班，并呼吁少数民族武装打击军方财产和部队。他甚至呼吁人们没必要不要出门，并且储备药品和日常用品。

这段视频出街后立刻引发恐慌，缅甸最大城市仰光的超市和油站都出现了抢购人潮。人们争着购买米油、干粮罐头和药品。

缅甸军方在今年2月1日发动政变，推翻了由翁山淑枝领导的民选政府。军人夺权在全国范围触发了延续至今的抗议示威，反对派还发起了全民不服从运动，这导致国家经济运作与防疫工作严重受阻。军政府后来以武力镇压示威活动，导致局势进一步混乱。

民族团结政府5月宣布已组建一支“人民防卫部队”，称是“联邦联合军”的前身，责任是“对安全部门进行有效改革”，同时处理“国家行政委员会对人民的军事攻击和暴力”。

自政变以来，缅甸各地冒出了许多临时组建的武装组织，不时与政府军对抗。长期在边界地区与政府军对抗的少数民族武装在民盟执政期间沉静多时之后，近几个月来也频频对政府军发动攻击，偶尔也救助遭通缉的反政变人士。

目前还不清楚这些临时组建的武装组织与少数民族武装是否会合作以对抗军政府，又或是与民族团结政府之间是否有所协调；不过，军政府已将民族团结政府和人民防卫部队正式列为恐怖组织。

缅甸军政府最高领导人敏昂莱上个月成立的看守政府中担任总理一职，并承诺2023年举行选举。