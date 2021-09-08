柔州希望直接参与讨论马新边境开放

（新山综合讯）柔佛州务大臣哈斯尼向中央政府喊话，让柔州政府代表加入讨论马来西亚与新加坡陆路边境开放事宜的相关委员会或会议。他强调，直接参与讨论马新边境开放，对柔州来说是一项重要的举措。

他昨日在柔州立法议会总结时说，马新边境重新开放对柔州经济复苏有正面影响，尤其是新山市区和其他各县的经济活动，都能随着零售业和旅游业重新开放获得复苏。

他指出，一旦马新边境重开，将能带动柔州房地产趋势。因此，他希望联邦政府重新检讨“马来西亚第二家园计划”（MM2H）的新政策后，能对柔州产生积极的影响。

柔佛苏丹促联邦政府重新检讨第二家园计划

柔佛苏丹日前促请联邦政府重新检讨该计划，以免过于苛刻的条件吓跑外国人及投资者。他指该计划旨在吸引更多外国人前来马国买房和投资，若申请条件苛刻，包括每月收入从1万令吉（约3240新元）提高至4万令吉及银行户头须至少有100万令吉存款，外国人尤其是来自新加坡的投资者可能会放弃在柔州的投资。

据马国估价师、物业管理员、地产代理及物业顾问协会（PEPS）估计，有关新政策将造成至少37亿令吉的损失，这还不包括置业、汽车、教育、饮食、零售及其他消费支出。因此，它呼吁政府展延落实新政策，并制定出一套更具包容性的方案。

香港《南华早报》早前报道，柔州森林城市发展商碧桂园控股由于冠病疫情冲击，以及马国去年宣布检讨第二家园政策而暂时冻结，过去18个月只卖出不到10个单位的房子，并裁退超过六成马国员工。