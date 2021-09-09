缅甸军方至少13通讯塔被示威者摧毁 各国促双方克制以获人道援助

由亲民盟的民族团结政府发出“人民保卫战”号召后，缅甸多个地区至少13座军方拥有的通讯塔被反政变示威者摧毁。

（仰光综合电）缅甸影子政府“民族团结政府”前天呼吁全国揭竿起义向军政府宣战，引发内战担忧，东南亚及西方国家敦促缅甸各方不要使用暴力，以确保获得人道主义援助。

由亲民盟前国会议员组成的民族团结政府发出“人民保卫战”号召后，缅甸多个地区至少13座军方拥有的通讯塔被反政变示威者摧毁。

示威者披露，他们袭击了中部实皆（Sagaing）省布德林（Budalin）镇11个属于军方旗下通讯公司Mytel的手机信号塔。另据当地传出的消息，实皆其他地区还有另外两座信号塔被摧毁。

一名参与摧毁信号塔行动的布德林居民告诉法新社：“我们是要摧毁军事业务。军方能够维持权力全赖他们旗下业务，所以我们必须摧毁他们的业务。”

当地媒体发布的视频显示，一座信号塔底部发生爆炸，随后整座塔轰然倒下，引起了围观群众的热烈掌声。

自缅甸陷入动荡以来就一直领导亚细安试图寻找解决缅甸问题可行方案的印度尼西亚，昨日呼吁缅甸各方不要动武。

印尼外交部发言人说：“各方都应该把缅甸人民的安全和福祉摆在首位。”他指出，只有在当地局势稳定安全的情况下，国际社会才能够为缅甸提供人道主义援助。

不少反政变人士加入了民族团结政府组建的“人民防卫部队”，连同自政变以来就冒出的临时组建的武装组织，不时和军方对抗。

长期在边界地区与政府军对抗的少数民族武装在民盟执政期间沉静多时之后，近几个月来也频频对政府军发动攻击，偶尔也救助遭通缉的反政变人士。目前还不清楚民族团结政府号召起义，会如何影响这些武装组织接下来对抗军政府的方式。

缅甸军方发言人驳斥影子政府号召起义只不过是为了获得世界关注的一种策略，并表示它不会成功。

影子政府向军政权宣战 专家：在社媒获广泛支持

非营利国际危机组织缅甸专家霍塞表示，影子政府向军政权宣战在社交媒体上得到了广泛支持，但目前未能确定反对派是否有足够的武装能力与装备精良的缅甸军方作战。

此外，影子政府的“战争”宣言也可能适得其反，让一些国家更加难以支持它。

英国驻缅甸大使沃勒斯在面簿发表贴文表示，伦敦“强烈谴责军政府的政变和暴行”，并敦促“各方进行对话”。

美国国务院发言人则说：“美国不容忍以暴力作为解决当前危机的方案……并呼吁所有各方保持和平。”

相较于西方国家强烈谴责缅甸军方夺权，在缅甸注入不少投资的中国对军政权的态度较为软化。

中国《环球时报》日前在一篇评论中说，如果西方国家在军事上支持反政变部队，可能会引发暴力动荡。评论说：“如果放纵武装斗争，鼓励政治上极端的纵横捭阖，那么缅甸将会有打不完的仗和出不尽的乱子。”