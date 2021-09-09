提名阿莎丽娜出任国会议长 巫统动议遭土团党籍副议长驳回 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月9日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 巫统提名前国会副议长阿莎丽娜出任国会议长的动议，已遭国会副议长莫哈末拉昔驳回。不过，政府将提名巫统总秘书阿末马斯兰出任副议长，希盟则提名前副议长倪可敏出任副议长。这意味国会9月13日召开时，朝野政党将投票决定他们之中的一人出任副议长巫统主席阿末扎希派系的最高理事卜艾昨天在面簿表示，阿末扎希向国会提呈撤换下议院议长阿兹哈，以及提名巫统边佳兰国会议员阿莎丽娜为新议长的动议，都遭到副议长莫哈末拉昔拒绝。他承认巫统提名阿莎丽娜为新议长的努力宣告失败。马国国会设有议长和两名副议长。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巫统 阿末扎希 国会议长 阿末马斯兰 倪可敏 阿兹哈 柔州大臣：国阵将参选 上届大选州内所有胜出选区 雪隆布城疫情不断改善 明起进入复苏计划第二阶段