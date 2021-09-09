提名阿莎丽娜出任国会议长 巫统动议遭土团党籍副议长驳回

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月9日 5:00 AM

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巫统提名前国会副议长阿莎丽娜出任国会议长的动议，已遭国会副议长莫哈末拉昔驳回。不过，政府将提名巫统总秘书阿末马斯兰出任副议长，希盟则提名前副议长倪可敏出任副议长。这意味国会9月13日召开时，朝野政党将投票决定他们之中的一人出任副议长

巫统主席阿末扎希派系的最高理事卜艾昨天在面簿表示，阿末扎希向国会提呈撤换下议院议长阿兹哈，以及提名巫统边佳兰国会议员阿莎丽娜为新议长的动议，都遭到副议长莫哈末拉昔拒绝。他承认巫统提名阿莎丽娜为新议长的努力宣告失败。马国国会设有议长和两名副议长。

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