雪隆布城疫情不断改善 明起进入复苏计划第二阶段

马来西亚首相依斯迈沙比里宣布，雪兰莪、吉隆坡与布城的冠病疫情不断改善，因此明天起可以进入防疫管制较宽松的国家复苏计划第二阶段。

依斯迈沙比里昨天发布声明表示，雪隆地区与布城完成接种疫苗民众即日起可在这些地区内自由移动，政府将撤除雪隆之间所有路障，但这些民众仍不准跨州。

他说，冠病疫情管理特别委员会昨天决定把雪州、吉隆坡和布城结合成同一个疫情地区，并批准它们进入国家复苏计划第二阶段。“相信这是巴生河流域民众期待已久的消息，他们已经非常配合（政府的防疫措施）了。”