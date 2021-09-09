雪隆布城疫情不断改善 明起进入复苏计划第二阶段 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月9日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马来西亚首相依斯迈沙比里宣布，雪兰莪、吉隆坡与布城的冠病疫情不断改善，因此明天起可以进入防疫管制较宽松的国家复苏计划第二阶段。依斯迈沙比里昨天发布声明表示，雪隆地区与布城完成接种疫苗民众即日起可在这些地区内自由移动，政府将撤除雪隆之间所有路障，但这些民众仍不准跨州。他说，冠病疫情管理特别委员会昨天决定把雪州、吉隆坡和布城结合成同一个疫情地区，并批准它们进入国家复苏计划第二阶段。“相信这是巴生河流域民众期待已久的消息，他们已经非常配合（政府的防疫措施）了。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 依斯迈沙比里 吉隆坡 雪兰莪 国家复苏计划 冠状病毒19 采购抗疫物资疑图利厂商 杜特尔特前经济顾问接逮捕令 柔州大臣：国阵将参选 上届大选州内所有胜出选区