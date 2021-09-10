吉隆坡高庭裁定马国女性 海外所生子女自动成为公民

（吉隆坡综合讯）马来西亚吉隆坡高庭裁定，马国女性在国外所生子女也能自动成为马国公民。马国目前只许男性在国外所生子女自动成为公民。高庭认为这是性别歧视，因此做出这个具有指标意义的裁决。

马国女性在国外所生的孩子目前必须通过申请才可能获得公民权，但申请程序复杂且不保证批准，因而引发争议。

维权团体“家庭前线者”（Family Frontiers）去年12月代表七名马国女性入禀法庭，要求宣判马国女性同样有权把国籍传承给她们在海外出生的孩子。他们也要求法庭，强制政府给这些孩子发出身份证和护照等公民权文件。他们的诉状将联邦政府列为答辩人。

吉隆坡高庭法官阿达塔希尔昨天通过视讯宣判时说，马国女性与外国男子结婚，以及马国男性与外国女子结婚，这两种情况都应该一视同仁，享有同等权益。马国公民在海外出生的孩子都应该依法自动成为马国公民。

法官认为，联邦宪法关于公民身份的某些条款具有歧视性，但政府授予公民身份时不应存有性别歧视。例如联邦宪法有关条文附表中的“父亲”一词，其实必须代表和包括“母亲”。法官认为，法庭有权诠释法律，以维护正义和宪法精神。

法官强调，这次判决并非要求更改政府政策，而是希望通过现有法律提供补救措施。“起诉人确有冤屈……其中的歧视也显而易见。”

马国政府还没表明是否会就此判决提出上诉。

“家庭前线者”主席苏丽肯柏说，高庭的这个判决不只让此案涉及的母亲感到振奋，也惠及所有面对类似情况的妇女。

“我们很感激有这个结果，这让受影响的母亲们都松了一口气。判决承认马国女性的平等权，显示马国朝向两性平权迈前了一步。”

前任政府副内政部长依斯迈2020年12月在国会答问时指出，当局为避免不同国籍的父母所生的孩子有双重国籍，以及考虑了国家安全等因素，因此只让马国男性在国外出生的孩子自动成为公民。