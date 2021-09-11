泰国拟修宪改变选举制度 以利军方支持执政党保政权

（曼谷彭博电）泰国国会准备修改宪法，调整后的选举制度将有利于大政党，尤其有利于获得军方支持的执政党在来届大选中保住政权。

审议中的修宪建议包括将下议院350席分区议员增至400席，以及恢复以前每位选民投两票的制度，即一票投选候选人，一票投选政党。国会两院定周五对此修宪案进行表决，由于大多数主要政党都支持，因此获得通过无悬念，之后将提交泰王批准。

泰国国会两院共有750个议席，上议院250名议员全由军方指派，下议院由350席分区议员和150席不分区议员组成，分区议员由选民直接投选，不分区议员则按各党得票比率来分配。

支持修改选举法的阵营指出，增加分区议员席位将使选区范围缩小，议员可更接近选民，而两票制可让选民选择候选人和政党，使政党的政策受到更多公众监督。

反对者不以为然，他们认为将不分区议员从150个减至100个，将使小政党更难以跨越获得这些席位的门槛，他们也认为新制度会助长贿选买票。

巴育任期2023年初才届满修宪引起大选或提前揣测

巴育政府的四年任期要到2023年初才届满，此时修改选举法，引起大选可能提前的揣测。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所客座研究员潘查达说：“这些改变将增加大政党在来届大选的胜算，为主要执政党蝉联执政铺平道路。”

修宪虽将惠及所有大政党包括主要反对党为泰党，但最大收益者会是军方支持的执政党公民力量党。该党已经握有军方指派的250个上议院席位，修宪之后，亲民主政党将更难以赢得足够议席来组织新政府。

彭博社评论文章指出，国会的修宪举动恐怕会进一步刺激近期又升温的反政府示威。政局持续不安也不利于当局专注防控冠病疫情、振兴经济、重启旅游业以吸引外国游客回流。