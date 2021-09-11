依斯迈呼吁亚细安与中国合作探讨旅游泡泡计划促进经济 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马来西亚首相依斯迈沙比里指出，中国是亚细安的重要伙伴，因此，亚细安和中国可以探讨有关旅游泡泡、互相承认接种冠病疫苗证书、促进开放贸易与投资等，以便在疫情后更好地复苏区域经济及旅游业，加强人民之间的互访。依斯迈昨天（9月10日）在第18届中国—亚细安博览会（CAEXPO，中国称中国—东盟博览会）开幕礼上，通过视频发表演说时提到，冠病疫情期间各国关闭边界，旅游被视为高风险活动，但亚细安一直积极发展旅游走廊计划，协调跨境贸易和投资，旨在让区域的复苏和成长路途更顺利。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚细安 中国 旅游业 冠病疫情 工厂被迫关闭和减产 越南严格防疫重创出口威胁未来投资 泰国疫情缓解 曼谷清迈等城市下月拟重启旅游业