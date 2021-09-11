依斯迈呼吁亚细安与中国合作探讨旅游泡泡计划促进经济

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月11日 5:00 AM

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马来西亚首相依斯迈沙比里指出，中国是亚细安的重要伙伴，因此，亚细安和中国可以探讨有关旅游泡泡、互相承认接种冠病疫苗证书、促进开放贸易与投资等，以便在疫情后更好地复苏区域经济及旅游业，加强人民之间的互访。

依斯迈昨天（9月10日）在第18届中国—亚细安博览会（CAEXPO，中国称中国—东盟博览会）开幕礼上，通过视频发表演说时提到，冠病疫情期间各国关闭边界，旅游被视为高风险活动，但亚细安一直积极发展旅游走廊计划，协调跨境贸易和投资，旨在让区域的复苏和成长路途更顺利。

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