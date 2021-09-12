称首相所提改革计划是合作良好开端 安华：马朝野须继续磋商寻找最佳共识

电子媒体“当今大马”昨天引述希盟消息人士说，希盟最高领导层将开会商讨依斯迈沙比里提出的七点改革计划，并决定是否跟政府签署信任与供应协议。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国会反对党领袖安华说，首相依斯迈沙比里周五（9月10日）提出的改革计划，是希望联盟（希盟）领袖和首相在8月25日会面后，朝野合作的良好开端，但双方还须继续磋商以寻找“最佳共识”。

仍须提呈对首相信任动议

他也强调，仍有必要在国会提呈对首相的信任动议，以确认依斯迈沙比里获得多数议员支持。

依斯迈沙比里前晚宣布，政府将落实七项国会及政府行政改革，包括修宪限制首相任期最长10年、在国会提呈反跳槽法案，以及让国会反对党领袖可获得与部长同等的酬劳和便利等。

电子媒体“当今大马”昨天引述希盟消息人士说，希盟最高领导层将开会商讨依斯迈沙比里提出的七点改革计划，并决定是否要跟政府签署信任与供应协议。

报道指出，依斯迈沙比里的执政优势不明显，难保不会在下周开始的国会会议面对挑战。不过，一旦朝野签署信任与供应协议，即可确保政治稳定。

数名希盟消息人士透露，希盟与政府代表前天会面讨论签署信任与供应协议事宜后，依斯迈沙比里当晚就发声明宣布政府的改革计划。“不过，仍有一些事宜有待敲定，包括我们提出的一些要求。所以希盟要讨论首相的提议，还有周五与首相会面的内容。若一切顺利，就会签署（信任与供应协议）。我们估计能争取到更多（改革承诺）。”

希盟建议政府拨450亿令吉助人民摆脱疫情及复苏经济

针对依斯迈沙比里的宣布，也是希盟主席及人民公正党主席的安华昨天发声明指出，希盟首要关注国会改革、财政改革、司法独立，以及各种援助人民的措施。“希盟建议政府额外拨款450亿令吉（约146亿新元），协助人民摆脱冠病疫情威胁及复苏经济。”

民主行动党秘书长林冠英认同政府须推出总额450亿令吉的经济复苏计划。他说，依斯迈沙比里的改革承诺不能只限于政治制度，还须涵盖经济与公共医疗系统的改革。

也是财政部前部长的他昨天发文告指出，依斯迈沙比里的七项改革倡议是依据前首相慕尤丁为挽救政权所做的最后努力而设，但当时反对党认为不可信而拒绝了有关建议。如今作为新首相，依斯迈沙比里仍沿用这些改革倡议，就有必要展现诚意和认真推动改革的决心，且须要做得比前首相（慕尤丁）更好。

他说：“国家的抗疫计划须重新设定，从消灭冠病的遏制政策，转变到与冠病共存的缓解政策……政府还须确保医院和医疗服务配备充足的人员和资金，拥有足够的加护病房床位、药品和设施来照顾病患。”