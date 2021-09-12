慕尤丁要参加来届马国大选 扬言带领土团党和国盟再次执政中央

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相及土著团结党主席慕尤丁说，来届大选他会继续参选，并扬言要带领土团党和国民联盟（国盟）再次执政中央。

也是柔佛州巴莪区国会议员及甘蜜区州议员的他，前晚在土团党成立五周年庆祝活动上通过视讯发表演说时指出，土团党和国盟成员党会继续留在政府内，协助国家从冠病疫情中复苏，以便能安全地举行大选，还政于民。“届时，我将参选，希望能获得上苍的许可和人民的支持，让我们再次执政！”

纳吉或受委首相经济顾问 土团党：拒再有“盗贼统治”

他也驳斥国盟政府是失败政府的指责。他说，事实是，当国盟政府忙于对抗疫情、照顾人民时，有心人士却忙于密谋推翻政府。“其实很多人民都不喜欢这样，土团党党员也要我继续领导国盟政府，但我必须遵从联邦宪法，在失去国会多数支持时辞职。”

另一方面，针对前首相纳吉可能受委为首相依斯迈沙比里的经济顾问，土团党宣传主任旺赛夫强调，该党拒绝政府内再有“盗贼统治”。

他前晚在马来语电视台Astro Awani节目中说，有官司缠身者可以支持政府，但绝不能参与行政事务。“国盟拒绝盗贼的精神仍在，我们不会向试图将盗贼统治和腐败元素注入政府的人妥协。”

马国媒体日前引述消息人士指出，纳吉可能出任首相经济顾问，并指内阁将在下周开会讨论此事。