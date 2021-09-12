马冠病死亡重症和加护病房使用率 凯利估计三至四周后开始下跌 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马来西亚卫生部长凯利指出，越来越多成年人完成全剂冠病疫苗接种，因此，他预计大约三至四周后，马国的冠病死亡率、重症人数和加护病房使用率会开始下跌。不过他强调，这三四周是关键时刻，政府须采取各种措施防止医疗系统崩溃。他昨天到访槟州，并与槟州首席部长曹观友和相关部门主管开会后召开记者会指出，最近第三至第五阶段（需要输氧及呼吸辅助器）的年轻患者人数有上升迹象，而他们的血氧指数通常无任何症状就骤降，以致病情在24小时至48小时内急速恶化，令人担忧。为此，卫生部计划购买血氧仪分发给有需要的患者及家庭。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 称首相所提改革计划是合作良好开端 安华：马朝野须继续磋商寻找最佳共识 慕尤丁要参加来届马国大选 扬言带领土团党和国盟再次执政中央