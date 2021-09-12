马冠病死亡重症和加护病房使用率 凯利估计三至四周后开始下跌

马来西亚卫生部长凯利指出，越来越多成年人完成全剂冠病疫苗接种，因此，他预计大约三至四周后，马国的冠病死亡率、重症人数和加护病房使用率会开始下跌。

不过他强调，这三四周是关键时刻，政府须采取各种措施防止医疗系统崩溃。

他昨天到访槟州，并与槟州首席部长曹观友和相关部门主管开会后召开记者会指出，最近第三至第五阶段（需要输氧及呼吸辅助器）的年轻患者人数有上升迹象，而他们的血氧指数通常无任何症状就骤降，以致病情在24小时至48小时内急速恶化，令人担忧。为此，卫生部计划购买血氧仪分发给有需要的患者及家庭。