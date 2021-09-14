同意明年7月底之前不举行大选 马国朝野签署协议确定六合作领域

这是马国朝野首次签署合作协议，备忘录中的六个合作领域包括推动和加强应对冠病疫情计划、行政转型、国会改革、提高司法机构的独立性、评估《1963年马来西亚协议》，以及启动督导委员会等。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里与在野党希望联盟签署了“政治转型与稳定谅解备忘录”，正式确定朝野将在六个领域进行跨党派合作。 政府同意明年7月31日之前不会解散国会举行大选。双方同意这份备忘录在本届国会解散前都有效。 这是马国独立以来，朝野首次签署合作协议。

这场历史性的朝野合作备忘录签署仪式昨天下午5时在国会大厦举行。

政府的签署人是首相依斯迈沙比里，上议院主席莱士雅丁和下议院议长阿兹哈代表国会签字。希盟的签署代表则是四党领袖，即人民公正党主席安华、国家诚信党主席莫哈末沙布、民主行动党秘书长林冠英，以及沙巴民统党主席马迪乌斯登敖。

马国双威大学政治学者黄进发告诉《联合早报》，这份备忘录实际上就是马国独立以来首份联邦政府级别的“信任与拨款协议”（Confidence and Supply Agreement，CSA）。他说，目前不知道这份并不算完美的协议能持续多久，但这确实突破了朝野持续恶斗的恶性循环，也是让国家有机会恢复元气的重要一步。

“信任与拨款协议”是英国议会制度里，弱势政府与反对派及独立议员达成的非正式合作协议。根据协议，当国会表决信任动议或预算案这两类可能导致政府倒台的议案时，反对党及独立议员会投支持票或弃权以支撑政府，政府则以双方谈妥的政策让步作为回报。

依斯迈沙比里昨天在面簿发表声明称，这份备忘录将促成跨党派合作，符合“马国一家亲”的精神，也符合国家元首苏丹阿都拉的谕令。

声明表示，备忘录中的六个合作领域包括推动和加强应对冠病疫情计划、行政转型、国会改革、提高司法机构的独立性、评估《1963年马来西亚协议》，以及启动督导委员会等。

他说，具体的改革做法包括推动国会与政府行政机构转型、修宪以限制首相任期为10年、制定反跳槽法令、尽快实施18岁投票制、公平对待反对党国会议员、国会反对党领袖享有部长级待遇等。

希山慕丁：合作协议

降低“政治温度”稳定政局

身为国会反对党领袖的安华也在面簿分享签署备忘录的现场照片，还附文称希盟和政府将尽力为国为民服务。

国防部长希山慕丁昨天在记者会上答询时表示，联邦政府与希盟签署合作协议，目的是降低马国的“政治温度”以稳定政局。他说，签署了这一纸备忘录，国会就不会针对新政府的合法性提出信任表决，因为这不符合朝野寻求政治稳定的原则。