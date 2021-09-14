菲学校关闭一年多 专家担心“教育危机”加剧 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月14日 5:00 AM 菲律宾很多家庭既无电脑也无网络，很多孩子的学习也因此被耽误。在奎松市，单亲家长帕卡拉，在手机照明下，帮助九岁和10岁的儿子在学校发来的习题纸页上写作业。（法新社） 字体大小: 小 中 大 目前全球几乎所有国家已让学校局部或全面复课，可是菲律宾因疫情持续恶化，关闭一年多的校园仍未能重开。随着居家学习进入第二年，专家担心菲律宾学生的学习将受到影响，使疫前就已在酝酿的“教育危机”进一步恶化。联合国儿童基金会驻菲教育官员法因戈尔德指出，近期一项民调显示，菲律宾逾80%家长担心孩子“学习的知识变少了”，约三分之二受访家长希望病毒传播率低的地区可以返校复课。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 菲律宾 冠病19 停课 复课 日本向新马泰等国日本公民发恐袭威胁警示 速读天下