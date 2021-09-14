菲学校关闭一年多 专家担心“教育危机”加剧

目前全球几乎所有国家已让学校局部或全面复课，可是菲律宾因疫情持续恶化，关闭一年多的校园仍未能重开。随着居家学习进入第二年，专家担心菲律宾学生的学习将受到影响，使疫前就已在酝酿的“教育危机”进一步恶化。

联合国儿童基金会驻菲教育官员法因戈尔德指出，近期一项民调显示，菲律宾逾80%家长担心孩子“学习的知识变少了”，约三分之二受访家长希望病毒传播率低的地区可以返校复课。