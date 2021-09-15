印尼卫长：接种率11月料达七成 将开放让外国游客入境 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月15日 5:00 AM 印尼宣布放宽峇厘岛防疫管制后，当地商家都期盼当局尽快开放让外国游客入境，以便振兴当地旅游业。图为峇厘岛巴东区海滩本月9日逐渐恢复往日的热闹景象。（路透社） 字体大小: 小 中 大 印度尼西亚政府准备在今年11月当地冠病疫苗接种率达七成后，就开放边界让外国人入境。这是印尼政府首次表明开放边界的时间。印尼卫生部长布迪接受路透社访问时说：“我们正全力推动民众接种首剂疫苗。如果全国2亿零800万适合接种者的七成，就是约1.4亿人至1.5亿人接种了首剂疫苗，我们就能逐步开始开放（边界）。我预估这能在今年11月做到。”他表示，一旦七成适合接种者完成接种两剂疫苗，当局将进一步开放边界管制。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 峇厘岛 旅游 国际游客 卢胡特 布迪 扮小丑登门消毒变网红 马尼拉地区明起局部松绑 实施新分级警戒措施