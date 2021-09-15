印尼卫长：接种率11月料达七成 将开放让外国游客入境

印度尼西亚政府准备在今年11月当地冠病疫苗接种率达七成后，就开放边界让外国人入境。这是印尼政府首次表明开放边界的时间。

印尼卫生部长布迪接受路透社访问时说：“我们正全力推动民众接种首剂疫苗。如果全国2亿零800万适合接种者的七成，就是约1.4亿人至1.5亿人接种了首剂疫苗，我们就能逐步开始开放（边界）。我预估这能在今年11月做到。”他表示，一旦七成适合接种者完成接种两剂疫苗，当局将进一步开放边界管制。