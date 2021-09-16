马元首乐见朝野合作今后聚焦抗疫 并要求加速制定有利经商政策

马国家元首对政府和反对党签订“政治转型与稳定谅解备忘录”并实现跨党派合作表示满意。他希望双方能立即结束目前的政治动乱，让国会下议院议员一起搁置政治议程，一起为国为民合作抗疫。

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府与反对党希望联盟签署合作协议事件继续引起肯定与批评。国家元首阿都拉表示乐见朝野政党和衷共济，沙巴民兴党主席沙菲益则批评希盟忘记身为反对党的本分。

国家元首苏丹阿都拉表示，他对政府和反对党签订“政治转型与稳定谅解备忘录”并实现跨党派合作表示满意。他希望双方签订这份有关政治转型和稳定的谅解备忘录后，也能立即结束目前的政治动乱，让国会下议院议员一起搁置政治议程，一起为国为民合作抗疫。

国家王宫总管阿末法迪尔昨天（9月15日）发布声明表示：“元首重申其看法，认为国家因冠病疫情而面对健康和经济不景等问题时，人民不应承受无休止的政治动荡。”

声明说，元首和马来统治者的看法一致，都认为国家面对多重危机时，组建稳定、高效和谨慎运行的政府至关重要。“元首因此劝告国会议员在目前进行中的国会会议上，专注人民福祉和国家利益。元首也劝告国会议员重新聚焦于抗疫，为人民和国家重新带来希望曙光。”

声明表示，元首认为，政治稳定、疫苗接种率提高，以及政府援助等因素将加速国家经济复苏，因为这些是影响所有利益相关者和投资者信心的因素。元首也认为，政府必须加速制定有利于经商和投资的政策，进一步提高国家竞争力。

民兴党主席批希盟与偷窃民意者同流合污

2018年大选以来一直与希盟合作的民兴党主席沙菲益，昨天在国会批评希盟签署备忘录等于与偷窃民意者同流合污。他说，希盟与民兴党2018年大选胜出执政，但这个民意委托却遭人偷取。希盟如今竟然忘记旧事而与对方合作。

沙菲益强调，民兴党没有跟政府签署备忘录，不代表民兴党不关心国家人民，或有意破坏国家团结。“我若想要，我也可以站在（政府）那边。但这就是我的价值观吗？”

民兴党副主席及青年团长阿兹斯查曼周一表示，希盟或是联邦政府都没邀请民兴党参与讨论当天下午5时签署谅解备忘录的事宜。他指希盟在与政府谈判并达成共识后，才邀请民兴党签署协议。“他们自行谈判却没有邀请或通知我们，我们甚至不清楚他们谈判的谅解备忘录合作内容，又怎能签署呢？”

马国政府与希盟周一正式签署“政治转型与稳定谅解备忘录”。这份备忘录具有法律约束力。

希盟承诺不会在国会阻拦政府通过财政预算案等重大法案。政府承诺2022年7月31日之前不会解散国会和举行大选，并同意执行一系列希盟倡议和推动的政策与改革，包括冠病基金增加450亿令吉（约145亿新元）拨款、限制首相任期10年等。