马浮罗交怡“旅游泡泡” 首日吸引约3200国内游客

（吉隆坡综合讯）马来西亚北部岛屿浮罗交怡昨天（9月16日）正式启动全国首个“旅游泡泡”计划，第一天就吸引约3200名已完成疫苗接种的游客前往游玩观光，掀起报复性旅游热潮，为饱受冠病疫情重创的旅游业注入生机。

这些游客分别从吉隆坡国际机场和雪兰莪州梳邦机场搭乘航班，以及从玻璃市码头乘坐客船和渡轮，但每趟航行只允许50%载客量并接受冠病筛检，呈阴性者才获准启程；浮罗交怡国际机场检疫工作严谨，每名游客入境时须扫瞄安全旅游认证。

机场及码头筛检2546人 其中五人呈阳性被令隔离

卫生总监诺希山医生发文告说，卫生部在机场及码头为2546人筛检，其中五人呈阳性，为无症状者。当局立即对他们发出10天居家隔离令。“这个试点项目须要谨慎落实，确保安全，不会引发新病例及感染群。”

第一批159名游客当天上午10时30分搭乘马航班机从吉隆坡国际机场飞抵浮罗交怡国际机场，为旅游泡泡掀开序幕。旅游、艺术及文化部长南茜苏克里、吉打州务大臣莫哈末沙努西等人在机场欢迎首批游客，并安排迎宾舞及准备一份伴手礼。

由于马国疫苗接种率持续提高，当局希望在国家复苏计划下，借旅游泡泡作为开放旅游业的试点项目来振兴旅游业。根据卫生部网站的数据，截至周三，马国已有76.2%的成人人口完成疫苗接种，92.5%至少接种了一剂疫苗。

南茜苏克里说，随着旅游泡泡的启动和旅游业的开放，浮罗交怡本月底预料可迎来超过3万名游客，并在今年底达到20万名游客人次。

她说，旅游部遴选浮罗交怡作为旅游泡泡的试点城市，让当地游客在遵守标准作业程序（SOP）的情况下，到浮罗交怡旅游景点观光。

“除了加强行动管制令（EMCO）地区，包括复苏计划第一阶段州属的游客也能来浮罗交怡。这项试点计划一旦成功推行，将成为其他旅游岛屿是否获准开放的参考标准。”

她表示，国家安全理事会与卫生部担心出现防疫漏洞，引发更严重的疫情导致再封锁，所以才临时规定出发前必须筛检。“许多国家也在密切观察这项旅游泡泡计划是否成功。”

《星洲日报》报道，来自吉隆坡的陈佳灵说，获准“跨州”踏足浮罗交怡的第一个心情是：“非常开心”。

分析：马国旅游泡泡计划主要风险是确诊病例仍高

在吉隆坡工作的瑞典籍游客凯特琳说，她因疫情影响暂时未能返回瑞典家乡，所以非常高兴能够有机会“跨出”吉隆坡到其他地方旅游，并尽情投入阔别已久的大海怀抱。

分析指出，这项旅游泡泡计划的主要风险是马国确诊病例仍高居不下。昨日，马国新增1万8815起确诊病例，连续六天维持在1万多起，其中砂拉越3660起，占居首位，雪兰莪2718起屈居第二，柔佛和吉隆坡各占2206起及493起。目前仍有913人在加护病房（ICU）接受治疗，当中422人需要呼吸辅助器，而死于冠病的人数再增422人，累计死例达2万2009起。