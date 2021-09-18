自8月6日以来16城市封锁 马尼拉局部解封振兴经济

（马尼拉路透电）为振兴千疮百孔的经济，菲律宾疫情最严重的首都圈马尼拉前天开始局部解封，餐馆、发廊和许多小企业为能够重开大门做生意感到兴奋。

自8月6日以来，在德尔塔变种病毒株的迅速传播下，马尼拉大都会16个城市的1300多万人一直处于封锁状态。

新增确诊病例迟迟没有放缓迹象，但菲律宾政府决定逐步解封，让人民的生活和经济能够尽快重返正规。

为确保在保护生命与维持民众生计之间能够取得平衡，当局从前天开始在首都圈实施局部松绑和新的分级警戒措施。若是成效不错，当局将把局部松绑计划扩大到菲律宾其他地区。

在新措施下，当地餐厅能让不超过接待量三成的顾客在户外用餐，完成接种的顾客也可以分小批在室内用餐。宗教场所和个人护理业者也能接待原有接待量三成的民众。

单日310冠病死例

新增2万零336起确诊病例

马尼拉一家餐厅的主管达莱表示：“我们很兴奋餐厅终于重新开放，我们的员工又有工作了。他们先前都只能轮班，现在可以全职上班了。”

一家发廊的负责人阿尔瓦雷斯说：“我希望这种情况能够持续下去，因为我们是受封锁影响最大的业务之一。”

菲律宾是东南亚继印度尼西亚之后疫情最严重的国家。菲卫生部昨天通报，过去24小时新增2万零336起确诊病例，累计确诊病例已达232万4475起。此外，过去24小时有310人死于冠病，累计死例达3万6328起。