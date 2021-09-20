一旦成年人口接种率达八成 马国最快10月为四高风险群打追加剂

马国首相依斯迈表示，冠病疫苗第三剂加强针将优先让前线医护人员、免疫力受抑制者、患有慢性综合征的年长者，以及长期在护理机构生活或工作者进行接种。

（布城综合讯）马来西亚政府宣布，一旦成年人口的冠病接种率达到80%，将为四个高风险群体接种疫苗追加剂，并预计最快将在今年10月初开始施打加强针。

首相依斯迈沙比里昨日发文告说，为了加强对弱势群体的保护，以免受冠病感染的风险，政府同意施打第三剂加强针。

他说，第三剂加强针将优先让高危群体如前线医护人员、免疫力受抑制者（癌症病患、器官移植病患及接受洗肾的末期肾病患者）、患有慢性综合征的年长者，以及长期在护理机构生活或工作者进行接种。截至周六，78.2%成年人口已接种两剂疫苗。

他说：“接种第二剂疫苗一段时间后，免疫力可能会降低，因此第三剂疫苗有望提高高危群体对于冠病的免疫力。一个医疗和健康专家小组正在制定接种追加剂的指南，卫生部长将在近期内宣布相关细节。”

卫生部长凯利昨日在吉打州与当地疫苗免疫协调特别工作队开会后对媒体说，在通过国家药剂监管机构（NPRA）取得各疫苗厂商的研究数据报告后，预计最快可在今年10月初开始接种追加剂。

他说，数据料可在一两个星期内完成，卫生部届时再决定接种追加剂的种类，包括混合接种疫苗的可能。

他强调，接种追加剂不代表之前两剂疫苗无效，很多国家也已开始接种追加剂，因为这可提高接种者的免疫系统，可更有效对抗冠状病毒。

他说，卫生部的数据显示，加护病房（ICU）的重症患者及死于冠病者，多数是年长者和患有慢性疾病的高风险群体，因此将优先安排这些群体接种追加剂。

他指出，目前很多疫苗中心是“疫苗多于人”，因此当局将追查拒绝接种疫苗的人士，并劝说他们接受疫苗接种。

他说，由于疫苗接种已接近尾声，有上百个疫苗中心几乎是零预约，因此有追查和找出拒绝接种疫苗者的必要。一些偏远地区如吉打的锡、本同、华玲等，须要直接走入乡村，协助乡民接种疫苗。

他促请各领域业者鼓励员工接种疫苗。他说，当局将与公共服务局商讨，对付拒绝接种的公务员，尤其是非基于健康问题不接种疫苗者。

拨4.7亿令吉发放关爱包给低收入者

另一方面，依斯迈沙比里说，为了进入地方流行病阶段做好准备，政府将拨款4亿7160万令吉（约1.52亿新元），为B40低收入群体（家庭月入低于4850令吉）发放冠病关爱包，以确保他们和家人免受冠病感染。

他说，这项措施将减轻B40家庭的经济负担，保护家人免受病毒感染。每个家庭将通过这个援助计划获得四个可循环使用面罩、四个冠病自测套件，以及一个脉搏血氧仪等。

这些受惠家庭包括已婚的B40家庭或单亲妈妈或爸爸。该计划预计将使大约360万个B40家庭受益，涵盖840万名人民关怀援助金计划受惠者。

马国昨日新增1万4954起确诊病例，连续五天呈下降趋势，其中砂拉越、雪兰莪及柔佛各占2707起、2028起及1948起，成为三个增加最多病例的州属。此外，截至周六午夜，马国通报324起死亡病例，累积2万3067起死例。