为避免暴发校园感染群 马国开始为青少年接种冠病疫苗

马国卫生部长凯利表示，在18岁以下染疫者当中，逾25万起涉及在籍学生，逾4万起涉及学前教育儿童。涉及儿童的死亡病例从去年的六人增至今年的62人。

（布城综合讯）为了避免暴发校园感染群，马来西亚昨日启动青少年国家冠病疫苗接种计划，率先为全国74万零267名16岁和17岁中四和中五学生接种。同时，马国政府今天将探讨再开放更多旅游及运动领域，为10月底从冠病大流行进入地方流行病阶段做准备。

卫生部长凯利和教育部高级部长莫哈末拉兹在布城一所中学出席青少年冠病疫苗接种计划启动仪式。凯利致词说，马国18岁以下孩子感染冠病的病例从2020年的1万2620起暴增至今年9月16日的40万零688起，增幅惊人，情况令人担忧。

他说，在这些病例当中，25万2569起涉及在籍学生，4万2831起涉及学前教育儿童。涉及儿童的死亡病例从去年的六人增至今年的62人。

他过后对媒体说，卫生部同意为青少年施打辉瑞疫苗，不仅是因为疫苗对青少年安全及有效，也担心青少年确诊病例会继续增加。

他强调，上述接种计划对学校在今年10月复课非常重要，以降低校内染疫风险，并避免暴发校园感染群。这也是他的承诺，确保学校在安全的情况下复课，其中一项策略就是让即将参加考试的学生优先施打疫苗。

他说，卫生部的目标是在今年11月让60%12岁至17岁少年至少接种一剂疫苗，并在明年学年开学之前，让80%符合资格的青少年完成接种。

至于12岁以下孩子何时获准接种疫苗，凯利说，当局将确保小学及幼儿园等教育机构的环境安全，也就是确保有关教育机构内的所有教职员及业者都已经完成接种，以及遵守严格的抗疫标准作业程序。

卫生总监诺希山说，12岁至17岁的孩子或青少年接种疫苗后或会有副作用，家长应时刻观察孩子接种后的早期症状，如胸痛、呼吸困难和心跳加快，以进行健康评估和治疗。但他强调，接种后出现的副作用一般都是轻微的，与染疫造成的危害相比，接种疫苗的好处要大得多。

此外，凯利宣布，卫生部全国危机准备及应对中心创建了一个简化的居家隔离申请网站，今日早上8时开通。但入境者必须在回国前七天至10天内提出申请并将在三天内收到答复。

希山慕丁：冠病会议将讨论再开放旅游及运动领域

他说，只有进行风险评估后，卫生部才会基于健康问题或紧急情况允许更多回国的公民及外籍人士居家隔离。

另一方面，主管防疫事务的国防部高级部长希山慕丁说，周二召开的第二次部长级冠病会议，会讨论将开放的“旅游泡泡”景点和体育领域，以及将多达181个防疫标准作业程序简化至10个。

他说，旅游部将汇报浮罗交怡旅游泡泡试点项目和其他潜在旅游泡泡（包括重开云顶高原及和波德申）等旅游景点的最新情况，而青体部则将汇报开放体育领域的情况。

据悉，一旦浮罗交怡旅游泡泡试点计划成功，政府计划会陆续开放十多个海岛，包括刁曼岛、热浪岛和邦咯岛等。

马国昨日新增1万4345起确诊病例，连续六天下降，而砂拉越和柔佛各占3611起及1598起，成为两个增加最多病例的州属，而906名重症患者住进加护病房、407人需要呼吸辅助器。至于死亡病例微增，报376起。目前累积2万3443起死例。