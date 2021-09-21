马哈迪：各政党结盟组政府不应视同“跳槽”

（吉隆坡综合讯）马来西亚朝野政党日前签署合作协议，承诺最迟明年通过反跳槽法令，但前首相马哈迪强调，各政党在大选后结盟以组织政府之举，不应视同“跳槽”。

马哈迪也是祖国斗士党主席及浮罗交怡区国会议员。他昨日在国会下议院辩论元首施政御词时说，虽然目前确实有必要立法避免国会议员跳槽，但法律对于“跳槽”的诠释不能过于轻率或片面。

他假设说，在未来两年举行大选，若没有任何政党掌握简单多数议席组织政府，各政党就必须寻求合作组织政府。“若没有任何政党拥有足够议席组织政府，那么其他政党就有必要与最大党合作组织政府，以便执政党议员人数能够过半。”

马哈迪：以官职换取支持 依斯迈进行政治贿赂

“其他政党与最大党结盟的做法，不应诠释为跳槽。因此，我们不能纯粹禁止跳槽而已，反之应该说明何谓跳槽。”他认为，只要政党依据党章议决与最大党组织政府，就不能视同“跳槽”。

马哈迪也批评首相依斯迈沙比里成立新政府后，没有致力抗击冠病疫情，反而忙于任命官职，为其党派支持者提供政治奖励。他认为这些拥有与部长同等地位的官职，其实就是一种贿赂，以换取对方的支持。

此前，现任青体部长阿末费沙便曾在慕尤丁任相时期出任部长级首相顾问，而依斯迈任相后，也重新委任慕尤丁出任享有部长级待遇的国家复苏理事会主席。