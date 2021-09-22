马国80%成年人口完成冠病疫苗接种 首相依斯迈：已达群体免疫目标

马国卫生部长凯利表示，尽管目前有80%成年人口完成接种，冠病疫苗供应特别委员会将继续努力追踪尚未或不愿接种疫苗的其余20%成年人。

（布城综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里宣布，全国冠病疫苗接种计划已为80%成年人口完成疫苗接种。这意味着马国已达到群体免疫目标。

他昨日发推文捎来这项好消息，他说：“恭喜！马来西亚80%成年人口已完成接种。我们继续努力抗击冠状病毒。”

卫生部长凯利也转发依斯迈沙比里的推文，并说马国是在昨日中午1时达到上述目标。他说，尽管目前是80%成年人口完成接种，冠病疫苗供应特别委员会将继续努力追踪尚未或不愿接种疫苗的其余20%成年人。

根据卫生部COVIDNOW网站发布的数据显示，马国预计在9月26日达到60%总人口完成接种。

希山慕丁：油站食肆便利店营业时间将划一

鉴于接种率提高，主管防疫事务的国防部高级部长希山慕丁说，全国油站、食肆和便利店的营业时间即将划一，即从上午6时至午夜12时，但冠病疫情严重须实施加强行管令（EMCO）的地区除外。

他昨日在国会主持部长级冠病疫情会议后对媒体说：“会议已经同意这项决定，并将会把它带入周三由首相主持的疫情管理特委会会议中寻求通过，以及决定落实日期。”

他表示，政府将探讨开放体育场，让完成接种的民众前往观赏球赛，以及透过“旅游泡泡”计划重新开放云顶、马六甲及刁曼岛。

他说，政府目前还没计划允许全国跨州，因为疫情传播风险依然存在。“我们不希望大规模跨州而导致病毒传播，这也是政府为何在此事上持谨慎态度。”

旅游部长建议下月1日起开放云顶马六甲及刁曼岛

青年及体育部长阿末法依沙说，马国杯足球赛即将举行，如果政府允许球迷在体育场观赏赛事，球迷必须遵守防疫标准作业程序（SOP）。他说，政府允许开放关闭了六个月的健身中心、保龄球馆和室内运动中心。

旅游、艺术及文化部长南茜苏克利说，由于浮罗交怡旅游泡泡试点项目反应热烈，该部建议从10月1日起开放另三个旅游泡泡景点，即云顶、马六甲及刁曼岛。

她指出，由于马六甲和其他岛屿不同，范围较广，该部将向疫情管理特委会提呈严格的防疫SOP，以寻求批准。但她并没有透露将开放马六甲哪个景点。

希山慕丁说，卫生部已经强调，无论是业者还是使用者，都必须负责任且自律，并且必须遵守通风指南。“这非常重要，以健身中心来说，这是属于密闭空间，一旦松懈，没有遵守SOP，可以导致冠病蔓延。”

他说，马国将从冠病大流行迈向地方性流行，政府将分阶段、安全地重新开放各个领域，并给予完成接种的民众越来越多宽限，但人民在防疫方面不应松懈，必须遵守SOP和防疫指南。“一旦政府宣布进入地方性流行阶段，就意味着所有人都必须与冠病共存。”

昨日，马国新增1万5759起病例及301起死亡病例。在新增病例中，砂拉越占3732起，依旧是全国单日最多病例的州属，柔佛及雪兰莪各占1959起及1934起。

至于重症病患则有所下降，目前有844人住进加护病房，其中377人需要呼吸辅助器。