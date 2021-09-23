马国为提高国库收入 拟向赚钱企业征“疫情”税

马来西亚财政部第二副部长雅马尼哈菲兹在国会下议院辩论元首施政御词时说，从一次性高税率收取得的额外收益，将用于推动复苏计划，尤其是针对急需援助的低收入群体和行业。

（吉隆坡综合讯）马来西亚财政部第二副部长雅马尼哈菲兹表示，政府正研究数项旨在提高国库收入的措施，包括考虑向在冠病疫情期间赚大钱的企业征收一次性高税率及资本利得税。

他昨日（9月22日）在国会下议院辩论元首施政御词时说，从一次性高税率收取得的额外收益，将用于推动复苏计划，尤其是针对急需援助的低收入群体和行业。

雅马尼哈菲兹说，为了避免这项特别税务对经济及国家竞争力，尤其是在吸引外资方面造成影响，政府会考虑相关利益者的意见及反馈。

政府将在国会提呈2020年政府资助临时措施（冠病）修正案，提高冠病基金上限，应对冠病疫情冲击。 ——马国财长东姑扎夫鲁

财长东姑扎夫鲁日前说，政府下月将在国会提呈2020年政府资助临时措施（冠病）修正案，以提高冠病基金上限，从650亿令吉（约210亿新元）增加到1100亿令吉，以及将联邦政府法定债务限额从占国内生产总值的60%提高至65%，应对冠病疫情冲击。

若接种率达到90% 政府将允许民众跨州

分析员说，政府连续两年调高法定债务上限，将提高马国陷入债务危机的风险，并可能加速重新落实消费税（GST）或股市及债券等交易的资本利得税（capital gains tax）。

另一方面，首相依斯迈沙比里昨日在主持疫情管理特别委员会会议后说，只要全国成年人口的疫苗接种率达到90%，政府将会允许民众跨州，以及批准旅游中心、岛屿及旅游区重开。根据卫生部数据，截至周二，马国已有80.2%的成年人口完成接种。

依斯迈昨日傍晚发文告，也宣布放宽更多限制，包括从今天起，杂货店、迷你市场、餐馆、油站及便利店的营业时间，获准放宽至早上6时营业至午夜12时；从10月1日起，水疗、按摩、保健中心、动物园、农业园、浮潜、潜水中心、钓鱼场、森林公园，以及水族馆等可恢复开放，条件是所有业者及访客已完成接种；所有雇主及员工已完成接种的行业，允许100%员工上班；入境的外国人必须承担聚合酶链式反应（RT-PCR）冠病检测费用，而公民则免费。

他说，在考虑了住院率、加护病房使用率及完成接种人数后，从9月24日起，柔佛将进入防疫管制较宽松的国家复苏计划第二阶段、彭亨进入第三阶段，而森美兰则进入第四阶段。

单日新增1万4990起病例 加护病房病患续下降

昨日，马国新增1万4990起病例，雪兰莪占2414起，再次超越砂拉越成为单日最多病例的州属，第二多是柔佛，报1880起。住进加护病房的病患继续下降至882人，其中393人需要呼吸辅助器。至于死亡病例，报334起。目前累计2万4078起死例。