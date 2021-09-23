冠病疫苗接种率未达标 泰国推迟开放曼谷等城市

（曼谷综合讯）泰国的冠病疫苗接种率未达标，向外国旅客开放首都曼谷和其他主要旅游城市的计划将推迟到11月。

泰国政府发言人在本月初宣布，曼谷、华欣、芭提雅和清迈将从10月1日起接待已完成疫苗接种的外国旅客，重振旅游业。

不过，泰国旅游局局长育塔萨昨天（9月22日）告诉路透社：“我们准备开放的城市尚未达到70%的疫苗接种率，因此必须将重开日期推迟到11月。”

泰国政府数据显示，曼谷目前有44%居民已接种两剂疫苗。泰国约7200万人口中，只有约22%已接种疫苗。

佛僧设流动杂货店 免费派发粮食与必需品

冠病疫情侵袭一年多，遭受最大冲击的无疑是弱势群体。泰国一群佛僧和志愿者为帮助贫穷人家渡过这艰难时段，近几个月来在曼谷郊区经营“流动杂货店”，让有需要者免费领取粮食和必需品。

28岁的僧侣蓬差几个月前在寺庙附近看到社区内的弱势群体生活困苦后，决定发起这个活动。他每个星期天开着一辆高尔夫球车，车后拖着装满新鲜蔬果和生活必须品的拖车，到社区内分发。

他和其他志愿者一天可能会跑上数趟，让数以百计，甚至是上千名有需要的民众可以得到帮助。

起初，这些杂货都由志愿者自掏腰包购买，后来则获得很多民众捐助。

受惠居民蒙特里说：“这些食物能够让我免挨饿几天。我已经一年没有工作了，至今看不到任何未来。”