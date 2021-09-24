新增病例两个月来最低 马国疫情持续改善当局将放宽防疫

马国卫生部长凯利昨天也向国会汇报，马国专收治冠病患者的病床和加护病房病床使用率，以及死亡病例，过去一个月来皆下降了，这意味马国已迎来复苏的曙光。

（布城综合讯）马来西亚的冠病疫情持续改善，当局因此准备按计划放宽防疫管制。

据马国卫生总监诺希山昨天（9月23日）通报，新增冠病确诊病例1万3754起，是两个月最低。

马国的单日新增病例在7月13日破万后，截至昨天的73天都在1万起之上。不过，自进入本月以来，马国每天康复的冠病患者人数都高于新增病例，住院患者及重症患者也逐日减少。

马国的单日康复人数已连续59天超过1万人，昨天有1万6628人。昨天有868名患者在加护病房里接受治疗，其中387人需要呼吸辅助器，都比前天有所减少。

据诺希山，全国收治冠病医院的1万6713张普通病床使用率降至63%，加护病房1506张病床的使用率降至74%。

在马国冠病疫情最严重的8月份，其中25天的单日新增病例超过1.9万起，最高纪录是8月26日的2万4599起。当时全国所有医院都爆满，许多患者只能在走廊或医院户外过夜。当时马国的单日冠病死亡率也是全球最高之一，死亡病例最多的一天也在8月26日，有393起。

马国累计冠病病例超过215万起；至于死亡病例，据卫生部Covidnow网站，截至周三午夜，24小时的新增死例有487起，累计死例增至2万4565起。

诺希山说，马国的新增病例正如预期般开始下降，若10月31日前达到八成成年人口完成冠病疫苗接种的目标，疫苗有效性也达70%，单日新增病例会在10月中旬降至1万起以下，并可在年底减至1000起以下。

超过八成属轻症或无症状 患者只须居家隔离

卫生部长凯利昨天也向国会汇报，马国专收治冠病患者的病床和加护病房病床使用率，以及死亡病例，过去一个月来皆下降了，这意味马国已迎来复苏的曙光。

他指出，目前超过20万名活跃患者之中，有83%属于第一级和第二级的轻症或无症状患者，他们只须居家隔离；另外10.7%须到政府的隔离中心，必须入院者有5.1%，其中重症患者只0.5%。他说，这样的安排大大减轻了医院与医护人员的负荷量。

首相依斯迈沙比里前天宣布，当马国九成成年人口完成疫苗接种后，当局将开放民众跨州移动。这个宣布引来一些批评。

对此，凯利表示，跨州不会使确诊病例增加，群聚才是导致病例增加的主因。他强调，政府不会再实施全面封锁的防疫措施。