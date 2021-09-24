马尼拉数百医疗人员染疫 菲总统下令军警支援医院

（马尼拉综合电）菲律宾首都地区数百名医疗人员感染冠病，医院人手越发短缺，总统杜特尔特下令军警支援医院。

杜特尔特在周三（9月22日）晚发布的预录演讲中指出，大马尼拉地区至少五家主要医院已经处于满负荷运转状态，这些医院目前约有400名医疗人员受感染而隔离，无法再接收更多冠病患者。“我们的医护人员病倒了，我们的医院人满为患，更多人病倒和死于冠病。”

杜特尔特宣布，他已下令武装部队及国家警察部队的医疗队准备就绪，随时出动支援告急的医院。

国防部长洛伦扎纳透露，武装部队军医总监与几家医院商议了借调护士的事宜，并已调派护士到至少一家医院，如有必要将增派更多人员到马尼拉。

菲律宾正在抗击第三波冠病疫情，近期全国每天新增病例约2万起，大马尼拉及周边地区的医院不胜负荷，人手急缺，一些医院甚至被迫将重症患者拒于门外。

菲律宾昨天新增病例1万7411起，累计病例逾243万起，新增死亡病例177起，累计死例3万7405起。本月11日当天，菲国新增病例2万6303起，创单日新高。

菲律宾疫苗主管加尔维兹建议，从下月中开始让12岁至17岁青少年接种疫苗。菲律宾的目标是到了明年2月，疫苗接种率要达到总人口90%以上。

杜特尔特签署法令 要向在线赌场征税

疫情持久而严重，国家承受的负担日益堪忧，开征新税是填补国库的重要途径之一。

总统发言人洛克昨天宣布，杜特尔特签署了向在线赌场征税的法令。这些以中国人为主要客户的在线赌场所须上缴的税金定在营业总收入的5%；在线赌场聘用的外籍员工及服务供应商则须缴所得税25%。

洛克说，这项法令是政府管控所有赌博形式的手段之一，税收将用于医疗保健以及提升医疗设施。

菲律宾众议院周二也刚表决通过议案，将向面簿、谷歌、YouTube、Netflix等科技巨头征收12%增值税。

议案规定以外国为基地的服务供应商对所属平台上的电子商务交易征收增值税，将税金上缴菲律宾当局。菲政府希望借此增值税筹集290亿比索（约合7亿8000万新元）作为抗击冠病之用。

菲律宾的东南亚邻国印度尼西亚和泰国也分别在去年和本月初向科技公司开征增值税。