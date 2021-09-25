料近期进一步松绑 专家：马允许跨州不能单看成人接种率

专家提醒，马国政府决定允许民众跨州时，除了以成人的接种率作为指标，也应关注儿童和青少年确诊病例，以及住院和重症病例。

（吉隆坡综合讯）马来西亚已到达至少80%成年人口完成全剂冠病疫苗接种的群体免疫目标，预计近期会进一步放宽限制，让国人与病毒共存。不过，专家提醒，政府不能把成人的接种率作为允许民众跨州的主要指标，还须考量住院及在加护病房的重症病例是否有减少，以及儿童和青少年确诊病例增加的问题。

探讨让12岁以下孩童接种以及为特定群体打加强剂

卫生部长凯利对此指出，政府正在研究让12岁以下孩童接种冠病疫苗，以及为特定群体接种加强剂。

他昨天（9月24日）召开特别记者会透露，政府正和一家冠病疫苗公司洽谈购买疫苗事宜，有关公司最近公布了12岁以下儿童的疫苗临床试验初步报告，目前正在准备相关数据，预计下个月会提呈资料及评估，以便能获批准注册使用。

他说，目前12岁至17岁的青少年已开始接种疫苗，下一个目标群体是12岁以下孩童。“冠病病毒不会分年龄，当成年人纷纷接种疫苗后，我们不希望孩子群中暴发疫情。”

凯利也说，根据七天平均实际死亡病例，马国的死亡病例已呈下滑趋势，他会在下周公布详情。他下周还会公布更多放宽措施，让民众能以与病毒共存的方式恢复日常生活。

慕尤丁：新马料很快互认疫苗证书及重开边境

至于开放边境及放宽出入境限制方面，凯利认为，须根据不同国家的疾病防控及公共卫生措施来决定是否给予有关国家的公民更多入境便利，而不是以他们接种哪一款冠病疫苗来区分。

他说：“我知道有些国家规定，只有接种某款疫苗的人才能在入境前不用进行冠病检测……这样的情况不应发生，因为所有疫苗都可以保护个人降低感染风险，并减轻疾病症状。”

此外，马国国家复苏理事会主席慕尤丁指出，一旦马国和新加坡的冠病疫苗接种皆达到高覆盖率，两国预计很快就能互相承认冠病疫苗证书及重开边境。

也是土著团结党主席的他昨天主持柔佛州土团党会议后，针对重开新马边境一事说，两国关系密切，日常商务往来频繁，边境一直无法重开会造成很大问题。“所以我们同意须承认彼此的疫苗证书，不久前我和新加坡总理李显龙讨论过此事，他也同意，但考虑到两国疫情未全面解决，须谨慎处理……要确保（两国）大部分人民都完成疫苗接种，以及互相承认疫苗证书后，才会重开边境。”

根据马国卫生部CovidNow网站，截至9月23日，马国有81.8%成年人口已完成全剂冠病疫苗接种，占全马人口58.7%。

马国接种率大幅增加后，单日新增确诊病例连续多天下降，但昨天稍微回升，报1万4554起。死亡病例方面，周四通报的包括积压病例在内的死例大幅减少，报116起，送院前死亡的病例也骤减至29起，显示疫情开始缓解。

马国至今累计217万1232起确诊病例，以及2万4681起死例。