柔佛圈定“旅游泡泡”三地点 哥打丁宜丰盛港与迪沙鲁先起步

（新山／吉隆坡综合讯）马来西亚柔佛州务大臣顾问郑修强指出，柔佛周五进入防疫管制较宽松的国家复苏计划第二阶段后，州政府须即刻采取行动振兴州内经济，包括推行“旅游泡泡”计划及加速重开新马边境。

他昨天发声明说，柔州政府已圈定三个推行“旅游泡泡”计划的地点，即哥打丁宜、丰盛港和迪沙鲁，作为振兴州内旅游业的起步，目前只待中央政府批准，就能正式启动。

希望新马尽快完成

重开边境细节讨论

至于重开新马边境，他强调，这对柔州经济有巨大影响，希望中央政府与新加坡能尽快完成相关细节讨论及重开边境，恢复以往生气勃勃的状态。

他说，截至9月24日，柔州已有75.3%成年人口完成两剂冠病疫苗接种，以及92.8%成年人口接种了第一剂疫苗。“随着接种率增高，迈入更开放的阶段也不远了，但我要提醒民众，须做好与病毒共存的准备，外出时依然要遵守防疫标准作业程序，以防万一。”

马国9月21日达到至少80%成年人口完成两剂疫苗接种的群体免疫目标后，首相依斯迈沙比里宣布，柔州从9月24日起进入国家经济复苏第二阶段，已完成两剂疫苗接种的民众可以跨县，远距相隔的夫妻则获准跨州。

其他放宽措施还包括州内旅游领域，如酒店和民宿获准开放，但业者和访客都须完成接种疫苗。

马国疫情逐渐好转，国防部高级部长希山慕丁昨天指出，政府预料三周后可达致全马90%成年人口完成接种疫苗的目标，届时将宣布是否允许人民跨州。

马国昨天新增1万3899起确诊病例，累计达218万5131起。死亡病例方面，周五通报250起，累计2万4931起。