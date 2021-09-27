商议“君子协定”让依斯迈继续任首相 传纳吉有意再次竞选巫统主席

消息说，纳吉表示只想重建巫统而无意再次出任首相。但他坦言，这一切都得视他所面对的法庭案件审讯结果而定。

（吉隆坡综合讯）巫统消息指出，前首相及前巫统主席纳吉正积极会晤巫统基层领袖，并表明有意再次竞选巫统主席。消息说，纳吉也准备与首相依斯迈沙比里商议“君子协定”，由纳吉出任巫统主席，依斯迈沙比里继续担任首相，两人“分工合作”。

《星报》专栏作者陈宝珠昨天在其专栏引述巫统内部消息表示，纳吉上月就开始频密地与更多巫统区部主席会面。“他一如既往地优雅和老练。他问我们是否可能让他重新领导巫统。他要我们讨论是否还有人愿意支持他。”

消息说，纳吉告诉与会者，他只想重建巫统而无意再次出任首相。但纳吉承认，这一切都得视他所面对的法庭案件审讯结果而定，因此他将在适当时候决定怎么做。

区部领袖：依斯迈不反对纳吉竞选巫统主席

消息表示，巫统区部领袖也讨论纳吉和首相依斯迈沙比里之间的“绅士协议”。根据协议，两人将分工合作，由纳吉领导巫统，依斯迈沙比里竞选巫统署理主席，但仍继续担任首相而领导国家。“这种安排在几年前是难以想象的。但马国政治发生这么大变化后，巫统或许已接受巫统主席不一定出任首相的想法。”

一些巫统区部领袖指依斯迈沙比里并不反对这项建议，因为要当上巫统主席比出任马国首相更难。加上纳吉一旦有资格竞选巫统主席，相信巫统党内任何人都难以匹敌。

巫统内部许多人同情纳吉这几年的遭遇，但这不意味他们期待纳吉卷土重来。纳吉涉及的多起司法案件也成为他复出的主要障碍。这包括吉隆坡高庭与上诉庭相继裁决纳吉必须向所得税局支付近17亿令吉（5.5亿新元）的税款，否则将宣告破产。此案已经上诉至联邦法院。

此外，吉隆坡高庭去年7月裁定，纳吉被控挪用SRC国际公司4200万令吉的七项罪名全部成立，判他监禁12年和罚款2.1亿令吉，纳吉已经提起上诉，此案仍在审理中。

根据条例，民选议员一旦被法庭定罪及罚款超过2000令吉或入狱超过一年或两者兼施，将自动丧失议员资格，同时五年内不能参选。相关条例也规定，破产者不得参与选举，也不能参加党选。

纳吉也是彭亨州北根区国会议员。他2009年4月至2018年5月曾担任马国第六任首相。他也在2009年3月至2018年5月担任巫统主席。巫统在2018年5月9日全国大选惨败后，纳吉的首相任期也宣告结束而下台，他也辞去巫统主席职务，并由巫统署理主席阿末扎希接任至今。